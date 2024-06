En marge de la Draft NBA, les rumeurs entourant les Suns et Kevin Durant ont pris de l’ampleur ces 24 dernières heures après l’échange de picks de draft entre Houston et Brooklyn. Mais le proprio de la franchise de Phoenix a été clair : pas de transfert de KD cet été !

“Phoenix adore Kevin Durant, et Kevin Durant adore Phoenix”

Voilà ce qu’a tweeté Mat Ishbia avant la Draft NBA pour calmer les rumeurs sur Kevin Durant. Des rumeurs entourant notamment les Houston Rockets, qui ont récupéré des picks de draft de Phoenix mercredi après le transfert de Mikal Bridges, poussant l’insider Adrian Wojnarowski à déclarer que les Fusées visaient KD mais aussi Devin Booker.

NBA Draft night is the best. Everyone talking about the drama and storylines, some are right and some are just wrong.

My turn. Phoenix loves Kevin Durant and Kevin Durant loves Phoenix, and we are competing for a championship this year because we have the team to do it. Gotta…

— Mat Ishbia (@Mishbia15) June 26, 2024

Woj avait néanmoins indiqué aussi que les Suns n’étaient pas dans l’optique de casser leur Big Three (KD – Booker – Bradley Beal) pour le moment. Même son de cloche chez Shams Charania de The Athletic, ce dernier indiquant “qu’il y a zéro chance que KD se fasse transférer” cet été. Qu’on croit ou pas dans le projet de Mat Ishbia, la direction de la franchise est claire : les Suns pensent qu’ils peuvent jouer le titre avec leur groupe actuel, renforcé par l’arrivée du nouveau coach Mike Budenholzer il y a quelques semaines.

On surveillera les mouvements que réaliseront les Suns durant l’intersaison pour essayer de se renforcer, eux qui possèdent une marge de manœuvre très limitée. Des mouvements qui n’incluront donc PAS Kevin Durant. C’est dit !

___________

Sources texte : Mat Ishbia Twitter / Shams Charania

According to @ShamsCharania, there is a “zero percent chance” the Suns trade Kevin Durant this offseason. pic.twitter.com/XV8w5GNxnU

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 26, 2024