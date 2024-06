Jimmy Butler (Heat) vise le pactole à la Free Agency 2025

Faisant partie des grands noms à surveiller lors de cette intersaison 2024, Jimmy Butler ne devrait aller nulle part cet été. Le joueur star de Miami vise plutôt la Free Agency 2025 où il espère toucher le pactole.

On le sait, Jimmy Buckets veut une grosse extension de contrat. On sait aussi que le Heat n’est aujourd’hui pas prêt à lui offrir cette prolongation à cause de ses soucis de durabilité. Mais au milieu de tout ça, Butler veut tout de même rester en Floride.

Cette situation va résulter dans le scénario suivant : d’après Shams Charania de The Athletic, Butler ne signera pas de prolongation de contrat cet été avec Miami ou une autre franchise NBA. Cela signifie qu’il arrivera sur le marché l’année prochaine, lui qui a la possibilité de devenir agent libre en 2025 grâce à sa player option.

Jimmy Butler is ‘determined’ to have a career year next season, per @ShamsCharania

“I'm told Jimmy Butler is absolutely determined to have a big season next year and set himself up for a major payday in 2025 free agency.”

(Via @Stadium ) pic.twitter.com/KJfKznoUBh

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 27, 2024

En d’autres termes, Jimmy Butler sera en dernière année de contrat lors de la saison 2024-25. Et qui dit dernière année de contrat dit année où il faut prouver sa valeur, encore plus quand on a 34 balais et qu’on enchaîne les bobos. Ça tombe bien, c’est l’objectif de Jimmy.

“Jimmy Butler est absolument motivé à l’idée de réaliser une grande saison l’an prochain dans l’optique d’obtenir un gros contrat à la Free Agency 2025.” – Shams Charania

Voilà qui promet !

S’il ne parvient pas à convaincre Pat Riley ou une autre franchise, Butler aura toujours la possibilité de prendre sa player option à 52 millions de dollars sur la saison 2024-25. Mais à ce stade de sa carrière, la star du Heat cherche surtout de la sécurité sur le long terme, même si ça signifie une petite baisse sur le salaire annuel. Pour rappel, Butler sera théoriquement éligible à une extension de quatre ans pour 240 millions de dollars (avec Miami, 171 millions sur 3 ans ailleurs) à l’été 2025.

"I'm told (Jimmy Butler) will not be signing an extension with the Heat or any other team ahead of his opt-out in 2025 free agency."@ShamsCharania gave us some updates on Butler's future pic.twitter.com/5jAREMuhbw

— Stadium (@Stadium) June 26, 2024