Comme annoncé, la Draft NBA 2024 a été historique pour la France avec pas moins de quatre Frenchies sélectionnés au premier tour, dont trois dans le Top 6 ! Mais on rappelle qu’ils étaient sept au départ, et qu’ils sont donc trois à espérer une sélection au second tour jeudi soir.

Les trois prospects en question, ce sont Melvin Ajinça, Armel Traoré et Mohamed Diarra. Alors que beaucoup de Français (10) ont retiré leur nom de la Draft 2024 ces dernières semaines, ces trois-là ont décidé de s’accrocher à leur rêve de NBA, malgré des projections plus ou moins encourageantes.

Melvin Ajinça est projeté depuis le début au second tour de la Draft 2024. Plutôt au milieu ou à la fin, ça reste à voir, mais la dernière Mock Draft d’ESPN le place par exemple en 47e choix au Orlando Magic. On est donc plutôt optimistes sur le fait que son nom sera appelé jeudi soir.

Pour Armel Traoré et Mohamed Diarra, ça s’annonce plus compliqué. On retrouve rarement leur nom dans les mocks et il y a donc de bonnes chances – malheureusement – qu’ils soient laissés de côté. Armel, grand frère du jeune phénomène Nolan Traoré, pourrait néanmoins être sélectionné en toute fin de second tour si une franchise NBA est séduit par son profil. Il a enchaîné pas mal de workouts depuis début juin, notamment avec le Thunder et les Blazers.

Pour rappel, le second tour de la Draft NBA 2024 commencera à 22h heure française ce soir.