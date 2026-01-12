LeBron James va porter un patch spécial, en honneur à ses 23 saisons en NBA

Ce lundi après-midi, Topps vient de révéler que LeBron James porterait, à compter de ce soir, un patch spécial sur son maillot. Celui-ci rend hommage à ses 23 saisons en NBA… et donnent peut-être un indice quant à son futur de basketteur professionnel.

Est-ce qu’un joueur qui n’arrête pas sa carrière à la fin de saison en cours mettrait un patch honorant sa carrière en NBA dans sa globalité ? C’est une question qui semble logique, car on répondrait sans doute en grande majorité non. Pour autant, il faut s’attendre à tout avec LeBron James, même à un remake de l’un des moments les plus forts du sport moderne (The Decision) pour faire la promo d’une marque de spiritueux.

LeBron va porter, à partir du Kings – Lakers de cette nuit, un patch spécial faisant honneur à ses 23 saisons en NBA, commencées un soir de 2003 à Sacramento.

Opération marketing de Topps (fabricant de cartes NBA à collectionner) qui distribuera ensuite ces patchs dans des… pic.twitter.com/wEJmNbugwf

Dans les faits, et sans extrapoler, cette initiative vient de Topps, fabricant historique de cartes à collectionner de sport, qui a récupéré cette saison la licence d’exploitation de la NBA. La marque a lancé toute une gamme de cartes très rares (et très chères) incluant des patchs portés en match. On pense ainsi aux logos NBA en or portés par les vainqueurs de trophées individuels de l’an passé, mais aussi aux patchs « NBA Debut » que chaque rookie a porté sur son maillot lors de son premier match officiel en carrière.

L’ensemble de ces éléments seront ensuite découpés et insérés dans des cartes dont le prix promet d’être absolument énorme. Sans doute, sans trop se tromper, plus d’un million de dollars la carte. Un gros coup marketing de la part de Topps, mais aussi un potentiel indice sur la fin de carrière de LeBron James, qui laisse planer le doute depuis désormais plusieurs mois quant à son futur au-delà de la saison 2025-26.