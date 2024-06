Nous sommes à dix jours de la Draft NBA 2024 et on y voit plus clair sur les Français qui vont se présenter à la grande cérémonie. Voici la liste complète.

Ils étaient 17 Français à s’inscrire à la Draft NBA il y a quelques semaines, seulement 7 ont décidé d’y rester.

Les 7 Français inscrits à la Draft NBA 2024

Les 10 Français qui ont préféré retirer leur nom

Mohamed Diawara

Noah Penda

Ilias Kamardine

Yacine Toumi

Adama Bal

Zacharie Perrin

Ugo Doumbia

Lucas Dufeal

Milhan Charles

Brice Dessert

Sur les 7 Français inscrits à la Draft NBA, quatre devraient être draftés, possiblement cinq, et plus si affinités.

Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher sont favoris pour être sélectionnés aux deux premières places de la Draft, Tidjane Salaün est considéré comme un lottery pick (possiblement Top 10), tandis que Pacôme Dadiet sortira probablement entre la fin du premier tour et le début du second. Melvin Ajinça est lui projeté au second tour (plutôt vers la fin), tandis qu’Armel Traoré et Mohamed Diarra ne semblent pas être sur les radars des équipes NBA.

Les Français qui ont retiré leur nom de la liste vont eux tenter de réaliser une belle campagne 2024-25 pour éventuellement retenter leur chance dans un an.