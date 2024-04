Cet été, ça parlera français à coup sûr lors de la Draft NBA 2024, puisque Mohamed Diarra vient de déclarer rejoindre à son tour le très vaste contingent tricolore qui se déclare candidat au repêchage estival.

Notre Frenchy a beaucoup profité de la March Madness pour se mettre en valeur et se faire remarquer auprès des scouts NBA. Il était l’unique représentant tricolore lors du Final Four et a tout donné jusqu’au bout, avant de devoir s’incliner face à Purdue et Zach Edey qui s’est également déclaré éligible aujourd’hui. L’intérieur de NC State et coéquipier de DJ Burns Jr. a envoyé 6,3 points, 7,6 rebonds et 0,6 passe de moyenne sur la saison et a montré de beaux flashs lors de la période la plus importante en NCAA, tout en respectant le jeûne pendant la période du Ramadan. Et maintenant, Mohamed Diarra espère évidemment avoir tapé dans l’œil de certaines équipes au point d’être invité à monter sur l’estrade. Il a annoncé sur ses différents réseaux sociaux sa décision officielle, tout en prenant soin de remercier tout le monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 93%💙 (@mohamed.diarra6)

“Cette saison à NC State avec mes coéquipiers et mes coachs était incroyable. C’était bien mieux que ce que je pouvais imaginer et je chérirai toujours le temps passé à NC State et notre parcours jusqu’au titre ACC et au Final Four. Mais mon rêve a toujours été de jouer en NBA et je vais me concentrer à 100% sur la poursuite de ma carrière professionnelle. A tous mes coéquipiers de NC State, vous êtes mes frères pour la vie. Aux coachs, merci de m’avoir guidé et d’avoir cru en mes capacités. Et enfin, aux fans, merci pour tout le soutien que vous avez manifesté cette saison, tout ce soutien que vous nous avez montré, c’était incroyable. Je serai toujours un membre de la Wolfpack Nation, mais l’heure est venue de me déclarer officiellement éligible à la Draft NBA” – Mohamed Diarra

Après deux saisons passées en NCAA à Raleigh, dans l’état de Caroline du Nord, Mohamed Diarra inscrit son nom sur la liste des prétendants à la Draft. Au moins pour tâter le terrain en tout cas, étant donné qu’il n’est quasiment pas répertorié dans les différentes Mock Drafts, et qu’il n’est pas certain qu’une équipe NBA souhaite miser sur lui à l’heure actuelle. Possible que l’intérieur décide finalement de retirer son nom après avoir pris la température pour rempiler pour une saison universitaire, ce qui pourrait être une sage décision. Le temps nous le dira, mais pour l’heure, “Mo” rejoint les Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Pacôme Dadiet, Noah Penda, Armel Traoré ou plus récemment Melvin Ajinça et Ilias Kamardine dans l’escouade tricolore qui tentera sa chance cette saison à la Draft !

Sources texte : Réseaux sociaux de Mohamed Diarra et The Charlotte Observer