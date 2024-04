L’avènement de Naz Reid en tant que Meilleur Sixième homme de la Ligue a mis plusieurs infos en exergue : 1) l’écart entre lui et Malik Monk est infime et 2) Naz rentre dans la catégorie très rare des Sixth Man Of the Year… non-draftés !

John Starks en 1997, Darrell Armstrong en 1999, Naz Reid en 2024.

Voici les trois seuls joueurs de l’histoire pouvant aujourd’hui se targuer d’avoir remporté le trophée de meilleur sixième homme sans avoir été drafté. Une sorte de revanche sur la vie, et l’occasion d’applaudir encore plus la performance de mecs s’étant faits tous seuls, comme des grands, alors que les premières portes s’étaient refermées sur eux. A noter qu’en 1999 le meneur du Magic s’était offert un unique combo 6th Man / MIP !

Entrée par la toute petite porte donc (contrat two-way en 2019 !), Naz Reid s’est très vite rendu indispensable dans le Minnesota et personne ne regrette aujourd’hui d’avoir fait confiance à l’ancien intérieur de LSU, devenu dans un premier temps une alternative solide à Karl-Anthony Towns avant de s’installer comme le remplaçant naturel de Rudy Gobert.

La NBA c’est aussi ça, des mecs qui sortent de nulle part et qui se retrouvent à voir leur nom brodé sur des serviettes ou des strings. Naz Reid c’est plus qu’un sixième homme, c’est plus qu’une belle histoire, Naz Reid c’est une pu**in de belle histoire. NAZ REID.