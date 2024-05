Grosse désillusion pour l’Équipe de France de 3×3, battue ce matin par la Mongolie et qui voit ses chances de victoire sur ce TQO… grandement réduites. Il faudra battre le Japon à 13h35, et sortir la calculette…

Début de match compliqué, puis on a l’impression que les Bleus avaient récupéré le momentum, notamment grâce au travail de Jules Rambaut sous le cercle. La taille de l’intérieur nous rend de beaux services et dérange fortement la formation mongole, qui survit grâce à des tirs qui viennent d’ailleurs. Malheureusement les Français déjouent en fin de match et ne tirent pas profit du grand nombre de fautes commises par la Mongolie en début de match, des Mongols qui prennent feu et qui déroulent sur pick and roll pour passer de 15-14 à 21-16 en deux minutes.

Pour se qualifier pour les JO via ce TQO les Français devront battre le Japon, qui a battu la Mongolie, regarder le goal average, et en cas de qualif pour les demi aller battre les Pays-Bas et/ou la Lituanie, des nations salement référencées. En cas d’échec la France aura une dernière chance d’aller aux Jeux via le TQO de Debrecen, et il va falloir commencer à y penser.