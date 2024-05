Plus grand joueur de l’histoire du Miami Heat, Dwyane Wade a réalisé des performances historiques en Playoffs pour emmener sa franchise vers des sommets encore jamais atteints. Mais malgré toute sa greatness, Flash a aussi connu quelques moments compliqués sur la grande scène, comme ce Game 3 face aux Indiana Pacers le 17 mai 2012. Ce match reste comme l’un si ce n’est le pire de sa carrière. Une performance fantomatique… avant une rédemption qui aidera Miami à remporter le titre NBA. Flashback.

17 mai 2012.

Nous sommes en Année II du grand projet Big Three de Miami. Les Heatles – composés de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh – n’ont toujours pas accompli leur objectif suprême qui est de gagner le titre NBA. Le Heat reste en effet sur une défaite en finale la saison précédente (face aux Mavs de Dirk Nowitzki), et sont dans une position pas très confortable lors des demi-finales de Conférence Est face aux Pacers.

Non seulement Miami a perdu l’avantage du terrain après sa défaite au Game 2 à la maison, mais en plus Miami a perdu Chris Bosh sur blessure. Les Pacers, avec un jeune Paul George, Danny Granger, le duo David West – Roy Hibbert ou encore le meneur George Hill, voient une vraie opportunité de faire vaciller la franchise de Pat Riley, plus que jamais sous pression.

The legacy of Dwyane Wade isn't complete without his worst days, and how he responded to them. He's the guy who gets back up.

This is the story of Wade vs. the 2012 Indiana Pacers, in podcast form.

iTunes: https://t.co/IGXuummPl9

Spotify: https://t.co/cF9Jt9bWWK pic.twitter.com/RcqbRhPBMr

— Couper Moorhead (@CoupNBA) February 21, 2020

La troisième manche, qui se joue dans une Bankers Life Fieldhouse gonflée à bloc, a tout du match piège pour Miami. Et même si le Heat domine le début de rencontre, les hommes d’Erik Spoelstra vont assez rapidement couler. En particulier Dwyane Wade.

Pas à 100% à cause de bobos au genou, Flash n’est que l’ombre de lui-même. Il n’a pas son explosivité habituelle pour attaquer la défense. Il est incapable de faire des différences. Il fait des mauvais choix et ses shoots extérieurs sont trop courts. Ses stats à la mi-temps ? 0 point, 0/5 au tir, 0 passe décisive, 2 pertes de balle. C’est la première fois dans la carrière du MVP des Finales 2006 qu’il termine une première mi-temps d’un match de Playoffs avec un zéro pointé.

Il faut attendre le début du troisième quart-temps pour voir D-Wade trouver la mire, à travers un long tir à 2-points. Suffisant pour enfin se mettre en rythme ? Pas du tout. C’est le seul panier qu’il marquera dans la période. Alors que le Heat essaye de libérer plus d’espaces à son arrière star, Wade continue de galérer. Pire, il est envahi par la frustration.

Après une nouvelle briquasse à 3-points et un mauvais repli défensif, Dwyane Wade est réprimandé par son coach Erik Spoelstra sur le banc. Déjà agacé par son propre niveau de jeu et ses genoux qui grincent, Flash voit rouge.

“Dégage de ma vue !”

D-Wade balance ces mots au visage de Coach Spo, avant que les vétérans Juwan Howard et Udonis Haslem n’interviennent pour éviter que ça aille plus loin. Habituellement exemplaire dans l’attitude, Dwyane n’est clairement pas lui-même. Et même si Spoelstra essayera de minimiser l’incident en conférence d’après-match, le manque de sérénité est palpable dans le camp du Heat.

“Ça arrive. N’importe qui ayant fait partie d’une équipe, en tant que coach ou joueur, sait que ce genre de choses arrivent souvent. […] Dwyane et moi, on se connaît depuis longtemps, et on a tout traversé ensemble. Franchement, c’est rien du tout.” – Erik Spoelstra

Archi dominé dans le troisième quart-temps (26-12 pour les Pacers), Miami s’effondre pour finalement s’incliner sur le lourd score de 94-75 dans ce Game 3. Dwyane Wade finit la rencontre avec… 5 petits points à 2/13 au shoot et 5 turnovers. C’est alors le pire match de sa carrière en Playoffs. Tout simplement.

https://t.co/IDx7yd94hS pic.twitter.com/DAbihzuQ1P

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) May 17, 2024

L’adversité, Dwyane Wade connaît.

S’il n’est jamais tombé aussi bas dans un match de Playoffs, ce n’est pas la première fois qu’il est dos au mur, qu’il doit faire face à des blessures, et qu’il est attendu au tournant. Quand on grandit dans les quartiers difficiles du sud de Chicago, on développe une résilience à toute épreuve. Alors ce n’est pas un gros trou d’air dans un match de basket qui va briser sa confiance.

Pour aider à se remettre la tête à l’endroit, D-Wade profite de sa présence à Indianapolis et d’un day-off offert par Spoelstra pour rendre visite à son ancien coach de Marquette Tom Crean, devenu l’entraîneur de l’université d’Indiana. Crean avait aidé Wade à se révéler sur la scène universitaire quelques années auparavant. Mais surtout, il représente une figure paternelle, un mentor pour Dwyane. Cette visite est très bénéfique pour Flash.

“Quand vous êtes une personnalité publique, vous comprenez que beaucoup de gens ne donnent pas leurs vraies opinions (sur vous). Vous écoutez ceux qui étaient à vos côtés dans les moments difficiles. Coach Crean me connaît depuis mes 18 ans, il était là pour mes bons et mauvais jours. C’est toujours une bonne chose de passer du temps avec lui. Il est honnête avec moi, il m’a donné l’énergie dont j’avais besoin” – Dwyane Wade

Mené 2-1 dans la série et dans l’obligation de réagir dans le Game 4 sous peine de se retrouver dans une situation hyper tendue, le Heat va réussir à sortir la tête de l’eau dans l’antre des Pacers. Et comme un symbole, ça passe par la rédemption de Dwyane Wade.

Si Flash connaît une nouvelle fois des difficultés lors de la première période du quatrième match, il renaît véritablement en seconde. Il marque 22 de ses 30 points après la pause à 10/13 au tir, enchaînant les paniers aux côtés d’un LeBron James tout aussi exceptionnel (40 points, 18 rebonds, 9 passes). Le duo de superstars terrorise véritablement les Pacers : Wade et James marquent plus de points (43) que l’ensemble de l’équipe d’Indiana (39) dans les 24 dernières minutes ! Suffisant pour s’imposer 101-93 et reprendre la main sur la série.

Miami remportera ensuite le Game 5 à la maison, avant de conclure l’affaire au Game 6 avec un Dwyane Wade en mode 2006 (41 points).

Throwback to Dwyane Wade dropping 41 points to eliminate the Indiana Pacers from the 2012 NBA Playoffs.

Wade led the team in points and rebounds that night, sending the HEAT back to the ECF that year.#MIAvsIND tonight @ 5:00PM EDT on @BallyHEAT.pic.twitter.com/i1ubB1Yq6r

— y – 𝓕𝓵𝓸𝓻𝓲𝓭𝓲𝓪𝓷 🏝️☀️🌴 (@myfuentes305) April 7, 2024

La suite, on la connaît.

Après cette grosse frayeur face aux Pacers, Dwyane Wade, LeBron James et Cie s’arracheront pour battre les Boston Celtics en sept matchs afin de se qualifier pour les Finales NBA. Les Heatles, à nouveau au complet après le retour de blessure de Chris Bosh, termineront le boulot en dominant Oklahoma City lors de l’ultime série.

Deuxième titre NBA en carrière pour Dwyane Wade, cette fois-ci dans le rôle de lieutenant de LeBron. Mais un titre tout aussi beau que le premier, peut-être même plus au vu des galères qu’il a traversées.

🚨 Annonce !

Ce dimanche 19 mai, je serai à #IncroyableBrocanteSports pour faire une séance de dédicaces de "Les Heatles" ! 🥰

Donc si vous êtes fan du Heat, un lecteur du livre ou que vous détestez Paul Pierce, on se retrouve sur place à 14h30 !

À dimanche ! #HEATCulture pic.twitter.com/QA4e7nYjgn

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) May 17, 2024

Sources texte : Basket-Reference, Washington Post, HEAT Chronicles