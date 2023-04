« Les Heatles », le livre : dans les coulisses du Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh !

Il y a pile-poil dix ans, le Miami Heat représentait l’équipe phare de la NBA, remportant deux titres consécutifs derrière son Big Three composé de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh. Une décennie plus tard, le moment est idéal pour raconter l’histoire de cette armada qui a véritablement marqué le basket américain. Moi, Nicolas Meichel, co-rédacteur en chef chez TrashTalk, je me suis lancé dans cette mission il y a trois ans, pour débarquer aujourd’hui avec un livre qui revient sur l’histoire de ce monstre à trois têtes : “Les Heatles – LeBron, Wade et Bosh : ce trio qui a bouleversé la NBA”.

Dans la grande histoire des sports collectifs et notamment de la NBA, certaines équipes ont laissé une trace indélébile. Que ce soit à travers leur style de jeu, leur influence, leur parcours, leur succès ou tout cela à la fois, elles ont transcendé leur discipline et gardent ainsi une place privilégiée dans les mémoires.

Le Miami Heat de 2010 à 2014 fait incontestablement partie de cette catégorie.

C’est pour cette raison que j’ai voulu raconter son histoire dans un livre : “Les Heatles – LeBron, Wade et Bosh : ce trio qui a bouleversé la NBA”.

Quand les superstars LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh ont décidé de s’unir sous les couleurs de la franchise floridienne à l’été 2010, c’est toute la planète NBA qui a été secouée. Trois des meilleurs joueurs du monde venaient alors de bousculer les codes établis pour essayer de construire une véritable dynastie sous les palmiers de Miami, avec le légendaire Pat Riley à la baguette. Ce fut le début d’une période à part dans l’histoire de la Grande Ligue. Une période de quatre années durant laquelle cette armada a déchaîné les passions, passant de l’équipe de basket la plus détestée de l’Amérique à la plus dominante avec deux titres de champion NBA remportés.

Avec ce livre, vous aurez l’occasion de vous plonger – ou vous replonger – dans la folle aventure des Heatles. De « The Decision » le 8 juillet 2010 jusqu’à l’éclatement de ce trio infernal à l’été 2014. Des Finales perdues en 2011 jusqu’au shoot mythique de Ray Allen deux ans plus tard. Des exploits sur les parquets jusqu’à l’affaire Trayvon Martin en dehors.

Plus qu’un simple récit du parcours du Miami Heat pendant ces quatre années, ce livre de 256 pages et d’une dizaine de chapitres revient avant tout sur les coulisses de cette équipe clairement pas comme les autres. Vous découvrirez ainsi la manière avec laquelle le président de la franchise Pat Riley a préparé le terrain pour réaliser l’un des plus gros coups de l’histoire à la Free Agency 2010, et comment le trio LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh s’est formé alors que personne n’osait l’imaginer.

Vous découvrirez aussi les différentes dynamiques qui ont caractérisé l’équipe floridienne pendant ces quatre années. Des difficultés initiales rencontrées par le jeune coach Erik Spoelstra au sacre ultime en 2012 et 2013, les Heatles ont dû affronter – en plus de l’énorme hostilité démontrée à leur égard – beaucoup d’obstacles en interne avant d’accomplir leur destinée. Des obstacles et des échecs qui auraient pu faire exploser le groupe floridien en plein vol, mais qui ont fini par le souder pour atteindre le succès.

Remplie de personnalités au parcours atypique, l’équipe de Miami a également marqué son époque à travers ses principaux protagonistes. LeBron, Wade, Bosh, Riley, Coach Spo, Udonis Haslem, Ray Allen, Shane Battier, tous ces gars-là ont fait des Heatles une équipe unique. C’est pourquoi ils ont chacun été mis en lumière au fur et à mesure des chapitres à travers des profils détaillés.

“Les Heatles – LeBron, Wade et Bosh : ce trio qui a bouleversé la NBA” est un livre évidemment destiné aux fans du Heat, qui auront en plus le plaisir de lire quelques mots de la part de Tony Fiorentino, commentateur de Miami durant cette période et qui s’est rendu disponible pour la préface. Mais ce livre, il est également destiné à tous les fans de NBA qui veulent comprendre comment la Grande Ligue a évolué au cours de la dernière décennie, car le Big Three du Heat a grandement influencé le monde du basket américain, à la fois sur les terrains comme en dehors des limites du parquet. On ira même plus loin, pas besoin d’être un amoureux de la balle orange pour se plonger dans l’histoire des Heatles, marquée par un grand nombre de rebondissements et de vraies aventures humaines.

Ce livre, qui a mis plusieurs années à voir le jour, est l’aboutissement d’un travail de longue haleine réalisé par un fan de Miami qui a vécu les années Heatles à 200%. Un fan qui s’est levé toutes les nuits à l’époque pour assister aux exploits du Big Three alors qu’il tentait en même temps de valider sa licence STAPS (pour info, c’est passé). Un fan qui était déjà amoureux de Dwyane Wade mais qui est devenu un fervent défenseur de LeBron James lorsque le King s’est transformé en ennemi public numéro 1 de la planète basket. Et surtout un fan qui a fini par réaliser son rêve : écrire un bouquin sur l’équipe qui l’a fait le plus vibrer.

“Les Heatles – LeBron, Wade et Bosh : ce trio qui a bouleversé la NBA”, c’est désormais disponible en précommande sur le site de la Fnac, et en librairie le 3 mai prochain !

Un tel projet, ça ne se fait pas tout seul. Je tiens ainsi à remercier les différentes personnes qui l’ont rendu possible.

Bastien Fontanieu tout d’abord, directeur de publication chez TrashTalk, qui m’a accompagné durant toute la durée de cette aventure. Alexandre Martin (directeur de développement chez TrashTalk) ensuite pour ses précieux conseils, et le reste de l’équipe TrashTalk qui s’est organisée pour que je puisse me focaliser sur ce projet (Giovanni Marriette, Benoît Carlier, David Carroz, Julien Pottier, Alexandre Taupin, Arthur Baudin, Nicolas Vrignaud).

Merci également à l’ensemble de l’équipe des Éditions Marabout : Benoît Bontout (directeur de projet), Elisabeth Darets-Chochod (directrice de publication) et Alizée Andrès (éditrice), pour la confiance qui m’a été accordée et leur rôle central dans la publication de ce livre.

Enfin, impossible également de ne pas souligner la gentillesse de Tony Fiorentino, ancien commentateur du Miami Heat entre 2003 et 2018, qui s’est rendu disponible pour la préface.