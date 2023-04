Cette nuit, la NBA a révélé les résultats finaux de sa course à la Progression de l’année 2022-23. Contre quelques attentes mais pas toutes quand même, Lauri Markkanen repart avec la statuette dorée.

« Nous sommes en droit d’imaginer que le blondinet a eu un vrai déclic cet été à l’EuroBasket et que son futur dans l’Utah s’annonce brillant ».

Sans pour autant jeter des fleurs sur une merveilleuse rédaction qui n’a fait que son travail d’analyse, nos mots – au sortir de l’EuroBasket 2022 – n’étaient pas les plus mal choisis. Cette saison, Lauri Markkanen est passé d’un statut de « titulaire vite fait » à celui de All-Star capable de sexifier Salt Lake City. Une prouesse remarquable. Sur le plan statistique, le Finlandais tournait à 15 points à 45% au tir, 6 rebonds et 1 assist sur l’exercice 2021-22. On l’a retrouvé cette saison à presque 26 points à 50% au tir, 9 rebonds et 2 assists. Cela fait au moins trois classes d’écart entre le poste 4 pas super à l’aise dans un roster, utile à Cleveland mais toujours pas installé dans un Process durable, à celui de joueur indispensable au succès d’une franchise sur les prochaines années. Ainsi, à la question « Lauri Markkanen va-t-il transposer son EuroBasket 2022 de folie en NBA ? », cette récompense de Progression de l’année 2022-23 apporte une réponse claire et définitive.

Coup d’œil sur le détail des votes pour le trophée de MIP, avec une course que l’on aurait attendue plus serrée entre Shai Gilgeous-Alexander et Lauri Markkanen. Le meneur du Thunder était déjà très fort la saison passée. Pas encore au niveau de candidat MVP, mais déjà très fort. C’est probablement la raison pour laquelle il n’a obtenu “que” 29 des 100 votes des journalistes votants. Mais c’est un joueur au visage marketing, inévitable All-Star (à deux doigts d’être titulaire dans la sélection Ouest), et qui déchaîne davantage les passions que le tableau morne d’un Européen enterré à Salt Lake City. Cette popularité aurait pu faire de Shai Gilgeous-Alexander la Progression de l’année 2022-23, ça n’a pas fonctionné. On note la 3e place de Jalen Brunson, évidente aux yeux de 38 journalistes. Quatre votants voyaient même le meneur new-yorkais remporter le trophée ! Un poil « clubisme » mais ça se tient. Transféré “sur le tard”, Mikal Bridges rafle quand même un vote pour la 1ère place, un vote pour la seconde, et 25 pour la dernière marche du podium. Pas impossible que le nouveau franchise player des Nets soit encore mieux classé en fin de saison prochaine.

Le détail des votes pour le trophée de Progression de l’année. pic.twitter.com/KxjFxPb2TX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2023

Zou, le nom du nouveau MIP est connu : Lauri Markkanen intègre la belle famille des lauréats de fin de saison. La carrière de l’ailier-fort de 25 ans prend alors une tournure inattendue, pour notre plaisir, celui des fans du Jazz, et l’avenir de la franchise de Salt Lake City, laissé entre ses mains et celles de Walker Kessler.