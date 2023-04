Heat – Bucks (119-114) : Jimmy Butler place Milwaukee au bord du précipice, y’a plus qu’à pousser

Cette nuit, à l’heure où la planète se remettait d’un lundi éprouvant et que les habituels loups nocturnes, alors enrobés de draps propres, rêvaient à la fin de série entre Kings et Warriors, l’histoire a soudainement décidé de s’écrire sous nos yeux. Et quand il s’agit d’écriture, nulle plume n’égale l’aiguisée de Jimmy Butler. Débrief d’une rencontre hors du temps.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Et soudain, le Kaseya Center de Miami, parsemé de présences ennuyées sur 82 matchs de saison régulière, se mua en chaudron bouillonnant de fans dont les consciences, bien éveillées, ont su hiérarchiser l’importance de ce rendez-vous. Trois années de linéarité peuvent précéder une formidable occasion de faire flancher le favori, l’enjeu du moment les enfouira, le temps de 48 minutes, au plus profond d’un puit mémoriel duquel elles ne sont pas certaines de ressortir. Cette nuit, Jimmy Butler a condamné ce puit.

56 points à 19/28 au tir, 9 rebonds, 2 assists, 1 block et seulement 1 ballon perdu. L’indélicatesse des chiffres nous force à rebondir : dans 200 ans, sa feuille de match aura beau être vendue en librairie, ce n’est pas l’image que « ceux qui y étaient » retiendront. Ce troisième tir à 3-points, sommet de l’euphorie, tombé une possession après le second, quand le chrono n’affichait plus que 58 secondes et un score de 110 à 109 en faveur du Heat. L’avantage de quatre unités ne sera pas remonté, Jimmy Butler vient de casser le meilleur bilan de saison régulière en deux. Pas besoin d’être expert en lecture labiale pour comprendre, presque entendre, et surtout ressentir son « This is my sh** ! », lâché au milieu d’une salle prête à l’adouber. C’est la puissance de l’instant : il n’y a “que” 3 à 1, le coup de grâce n’est pas donné, mais la manière avec laquelle le break a été fait isole le moment de ce qui l’a précédé, de ce qui le suivra, de ce qui pourrait essayer de briser sa valeur. En ce dernier point, toutes les tentatives resteront vaines. L’euphorie collective aurait transformé Tim Duncan en punk à chien. Nous savons dissocier ce genre de moment du reste. Nous avons assisté à l’histoire.

Jimmy Butler becoming the GOAT as soon as the playoffs begin is crazy every time it happens pic.twitter.com/Cib9YJBBFq — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) April 25, 2023

Le cours de la rencontre a exposé plusieurs matchups évidents. Comme à l’époque de nos grands-frères, Erik Spoelstra a missionné Bam Adebayo sur Giannis Antetokounmpo dans le 4e quart-temps. La fameuse technique de l’intérieur mobile, qui n’explose pas au moindre contact, placé à deux mètres du cercle pour gêner les pénétrations du Grec. Cette façon de défendre a immédiatement trahi la pauvreté de la palette offensive de Giannis. À moins d’un floater lâché avec le toucher qu’on ne lui connait pas, la plupart de ses incursions ont terminé par une balle ressortie dans la panique – et donc arrivée à hauteur de tibias. Le sens contraire de l’affrontement entre Jrue Holiday et Jimmy Butler. Considéré comme le meilleur défenseur des lignes arrières en NBA, le meneur des Bucks a passé sa rencontre accroché au short d’une boule de nerfs qui a su faire abstraction de sa personne. Khris Middleton a tenté d’assister son coéquipier : il est sorti sur six fautes. L’impossibilité de la tâche pour des adversaires « élites » dans le domaine défensif grandit la performance de l’homme providentiel.

Sur une grosse trentaine de minutes, Jimmy Butler a défendu Giannis Antetokounmpo. Oui, avant que Bam Adebayo ne prenne la relève, c’est la première option offensive de Miami qui faisait aussi les plus gros efforts de l’autre côté du parquet. La rapidité latérale du sextuple All-Star, couplée à des appuis de renard et un équilibre de titane, ont mis en échec le Greek Freak sur la plupart de ses départs vers le cercle. Cette image d’un chemin de barbelés devant les pas du double MVP nous rend pessimiste quant aux possibilités de victoire finale des Bucks. Une fois Jimmy Butler dans son dos, Giannis doit encore se défaire de la présence de Bam Adebayo. Forcément, les yeux floridiens rivés sur le Grec, Brook Lopez a claqué 36 points grâce au manque de considération à son égard. Mais ça n’a pas suffi. Khris Middleton et Jrue Holiday ont tiré à 10/31 pour un cumul de seulement 28 points. Mike Budenholzer devra trouver un plus juste équilibre aux 5e, 6e et 7e matchs s’il souhaite faire fructifier la seule solution : trois cartons de Giannis et un effectif concerné.

Probablement le match le plus abouti de ces Playoffs. Et par « probablement », on entend affirmer avec un peu d’humilité. Même le League Pass s’est mis au niveau de la rencontre. C’est dire l’unicité du scénario.