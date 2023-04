De’Aaron Fox blessé au doigt et très incertain pour le Game 5 face aux Warriors

Les Kings ont perdu le Game 4, ce qui a permis aux Warriors de revenir à 2-2 dans la série. Mais, ils ont peut-être perdu encore plus grave : De’Aaron Fox s’est blessé au doigt pendant le match et son statut pour le Game 5 est très incertain.

Sacramento a tout donné lors du Game 4 à Golden State. Harrison Barnes était même à un tir à 3-points de mettre la clim au Chase Center. Mais seul le résultat importe, et les Kings ont perdu. Lundi, une triste nouvelle est venue en remettre une couche : les Kings n’ont pas uniquement vu les Warriors égaliser, mais surtout leur franchise player se blesser. Selon Adrian Wojnarowski, De’Aaron Fox s’est blessé à l’index gauche lors du Game 4. Son statut pour le Game 5 est très incertain avec un risque élevé de ne pas jouer. Un vilain cauchemar pour Sacramento qui va devoir résister aux champions en titre, expérimentés, qui sentent l’odeur de la bête blessée.

Kings guard De’Aaron Fox fractured the very tip of his left index finger in Game 4, but there’s still hope he will try and play Game 5 on Tuesday, sources tell ESPN. Fox would need to play with a protective covering on the finger. He will be listed as doubtful.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 24, 2023