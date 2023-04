Jimmy Butler rentre dans l’histoire : 56 points à 19/28 au tir, 4e plus gros scoring de l’histoire des Playoffs

Cette nuit, très inquiété par le programme scolaire et ce qu’il en adviendra dans les prochaines décennies, Jimmy Butler s’est chargé lui-même du cours d’histoire. Les bardes chanteront ses exploits. Sa feuille de match aura son propre bureau au Louvre. Sa descendance sera interdite de séjour dans le Wisconsin.

Que Jimmy Butler tutoie avec l’histoire sur un Game 5 de premier tour de Playoffs contre les Bucks n’était pas le premier scénario sur lequel nous aurions misé. C’était peut-être le dernier en fait. Sa feuille de match donnerait le tournis à un type qui a donné le tournis à Kyrie Irving : 56 points à 19/28 au tir, 9 rebonds, 2 assists, 1 block et seulement 1 ballon perdu. L’ailier du Heat est le 29e joueur de l’histoire à franchir la barre des 50 points en postseason, et l’un des six à avoir atteint les 54 unités. Les Bucks sont désormais menés 3 à 1 dans une série qui, par leur position de leaders de saison régulière, les donnait grands favoris. Mais voilà, quand Jimmy Butler tourne à 36.5 points de moyenne à 63% au tir dont 53% à 3-points, 5.5 rebonds, 5 assists et 1.8 interception sur les quatre premiers matchs, la tâche, pour les Bucks, se complique indubitablement. Reste à voir s’il est capable de maintenir ce niveau sur la durée : sa mentalité d’acharné nous fait dire que oui.