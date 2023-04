La NBA poursuit sa distribution de récompenses avec le nouveau titre de Clutch Player of the Year. Pour cette grande première en NBA, c’est De’Aaron Fox qui repart avec la statuette !

King of the Fourth, Maître du money time, Héros des fins de match serrés, choisissez la description que vous voulez, toutes correspondent à ce titre de Joueur Clutch de la saison. Avec Jimmy Butler, DeMar DeRozan et De’Aaron Fox, on avait d’ailleurs droit à une belle brochette de joueurs adeptes des grands moments et des shoots de la gagne. Trois très bons mais une seule place et il fallait donc faire un choix. C’est finalement le renard des Kings qui a été élu Joueur Clutch de l’année. Shams Charania de The Athletic a été le premier à balancer l’info.

Est-ce vraiment une surprise ? Non. Intenable toute la saison, meilleur scoreur de la Ligue dans le clutch, Fox partait avec une longueur d’avance sur DeRozan et Butler. Il avait d’ailleurs envoyé un dernier message aux votants hier avec un nouveau money time XXL face aux Warriors. La récompense du Joueur le plus clutch ayant été créée cette saison, le capitaine de Sacramento entre donc dans l’histoire de la Ligue en devenant son premier lauréat. Une première victoire qui en appellera sans doute d’autres, l’ancien de Kentucky n’étant même pas encore dans son prime (25 ans). Si c’est le cas, cela promet des lendemains qui chantent du côté du Golden 1 Center. La fanbase de la Beam Team ne demande que ça.

𝐒𝐢𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐭𝐜𝐡 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐢𝐭 𝐡𝐨𝐦𝐞 👑

