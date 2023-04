Dans un Game 2 attendu, les Celtics ont confirmé leur solidité face à des Hawks incapables de rivaliser. Boston s’envole à domicile, 119-106, et part maintenant en Géorgie avec comme objectif de conclure la série.

Envie de dire que le scénario du match était le plus prévisible possible.

Atlanta démarre parfaitement sa rencontre, avec un De’Andre Hunter impeccable en attaque et un Clint Capela impérial derrière. En seulement quelques minutes, les Hawks rentrent déjà plus de trois points que lors du Game 1. Dans la tête, Boston est encore aux vestiaires et a besoin de temps pour chauffer. Mais les choses tournent vite. Dès la deuxième moitié du premier quart, les Celtics rattrapent leurs dix points de retard en un claquement de doigt avec Derrick White et Malcolm Brogdon à la baguette.

Les C’s finissent devant avec des Piafs qui n’ont quasiment rien rentré dans les cinq dernières minutes. On sent les problèmes venir pour les joueurs de Quin Snyder. Et ça ne loupe pas. Car même si Onyeka Okongwu lance le deuxième quart avec un contre monstrueux sur Derrick White, la défense des Faucons ne vole pas très haut cette nuit (lol). On assiste à plusieurs scènes où après une brick d’Atlanta, les Celtics se retrouvent en trois contre un dans le camp adverse. Autant dire que la punition est instantanée. Boston mène 61-49 à la mi-temps. On ne le sait pas encore, mais le match est déjà plié.

La défense des Hawks : pic.twitter.com/48noshq9rl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2023

En seconde période, les Celtics gèrent leur avance sans pression avec toujours ce matelas confortable d’une dizaine/douzaine de points. Derrick White est au four et au moulin. Autant capable de défendre comme un chef sur Trae Young (9/22 au tir dont 2/8 à 3-pts) comme d’exploiter les nombreuses failles défensives de ses adversaires du soir pour s’offrir une fabuleuse ligne de stats : 26 points à 11/16 au tir, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 3 contres.

En parallèle, Jayson Tatum pond encore un grand match tout en donnant l’impression de ne pas forcer avec 29 points et 10 rebonds dont un giga dunk dans les dernières minutes. De l’autre côté, les Hawks payent leurs largesses défensives contre une attaque aussi létale. Trae Young, censé mettre le feu de l’autre côté, est sur courant alternatif dans ses choix de tirs, de passes tout en étant maladroit ce soir. Mentions honorables à Dejounte Murray et De’Andre Hunter en attaque qui ont été les deux vraies menaces.

Derrick White c’est trop là, quel match. Quel début de série. Quelle saison. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2023

Atlanta repart bredouille de Boston comme on pouvait s’y attendre. Maintenant, il va falloir assurer à la maison pour ne pas se faire balayer violemment. Rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi pour le Game 3 de cette série à sens unique.. pour le moment.