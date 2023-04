Messieurs dames, ceci est la preview de la série du premier tour entre les Celtics de Boston et les Hawks d’Atlanta. Et attention les yeux, car cette preview pourrait bien être l’une des plus rapides à lire cette saison.

Confrontations en saison régulière :

Hawks – Celtics : 101-126

: 101-126 Hawks – Celtics : 125-134

: 125-134 Celtics – Hawks : 120-114

Selon nos calculs très hautement scientifiques, si les Celtics collent un sweep aux Hawks on sera donc sur un… 7-0 en 2022-23. Propre, enfin ça dépend pour qui. Ce qu’on peut dire des trois confrontations de l’année entre les deux franchises ? Que le danger à Boston vient de partout, et encore un peu plus quand c’est Atlanta en face. Un chiffre pour étayer ce propos : Sam Hauser a tiré à 17/25 du parking cette saison contre les Faucons. Plus globalement les Hawks n’ont jamais été ridicule mais jamais vraiment au niveau des C’s non plus, lesquels ont même trollé lors du premier match avec un duo Kornet / Pritchard au top avant de remettre leur destin dans les mains du trio Jaylen Brown / Jayson Tatum / Malcolm Brogdon dans le deuxième. A noter que dans le dernier match de la saison, qui ne servait pas à grand chose, Payton Pritchard est devenu le nouveau Larry Bird. Voilà, c’est tout, et bon courage aux pioupious.

Les Hawks peuvent-ils nous refaire une “2021” ? Les Celtics peuvent-ils nous refaire une “2022” ?

Deux questions, deux réponses. Non, et oui. Déjà parce que les Hawks sont déjà très contents d’être là après une saison à courir après Dame Constance, mais aussi (surtout ?) parce que les Celtics sont littéralement là pour la bague et rien d’autre. Au complet les deux franchises n’évoluent pas sur la même planète, et si côté Hawks l’arrivée de Quin Snyder sur le banc et l’émergence de quelques jolis gamins (Okongwu, Jalen Johnson, l’arrivée de Bey) est un beau complément au talent de Trae Young et de ses lieutenants Capela, Bogdanovic et Collins, dans le coin vert on est carrément sur un groupe… elite. Un candidat MVP avec Jayson Tatum, un qui pourrait l’être sans JT dans les pattes (Jaylen Brown), un des meilleurs sixièmes hommes de la Ligue (Malcolm Brogdon), le meilleur défenseur de la saison 2021-22 (Marcus Smart), le Tonton qu’on rêverait tous d’avoir (Al Horford), des role players parfaits (Robert Williams, Derrick White, Grant Williams) et quand on met tout ça bout à bout en rajoutant quelques soldats du feu (Blake Griffin) ça donne tout simplement l’une des plus grosses forces de frappe offensive ET défensive de toute la NBA depuis une saison et demi. Finalistes NBA en titre, les C’s veulent gravir la marche supplémentaire et, avec le plus grand respect du monde, ce ne sont pas quelques moineaux au ramage suspect qui vont les en empêcher.

Le programme de la série

Game 1, à Boston le samedi 15 avril, 21h30

Game 2, à Boston dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 avril, 1h

Game 3, à Atlanta dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 avril, 1h

Game 4, à Atlanta dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril, 1h

Game 5, à Boston le mardi 25 avril, horaire à déterminer*

Game 6, à Atlanta le jeudi 27 avril , horaire à déterminer*

Game 7, à Boston le samedi 29 avril, horaire à déterminer*

*si nécessaire