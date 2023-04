Les traditionnels pronostics de la rédaction pour les Playoffs viennent de tomber. Première série sur le grill ? Celtics vs Hawks. Et si les Hawks passent, on sera tous bons pour changer de métier.

GIOVANNI

En matant le match de mardi soir entre les Hawks et le Heat, Jayson Tatum et ses potes ont quand même du se taper quelques barres. Déjà favoris quoiqu’il arrive de leur premier tour en leur qualité de n°2 à l’Est (et de leur talent, un peu), voilà qu’ils se retrouvent confrontés à une équipe dont on a surtout loué l’inconstance et le manque de sérieux tout au long de la saison. Une franchise d’Atlanta qui a des atouts à faire valoir, évidemment, notamment un atout assez petit, aux cheveux hirsutes et au poignet diabolique. Les Hawks ont également retrouvé un coach solide depuis l’arrivée de Quin Snyder, mais en face on parle d’un finaliste en titre qui veut refaire au moins aussi bien cette saison. Et quand on met bout à bout les qualités et les défauts de chacun ? Ça fait 4-0, quatzer comme disent les boomers. Celtics 4, Hawks 0.

NICO

Je n’avais pas du tout prévu cette série dans mon bracket, mais Atlanta m’a fait mentir en allant chercher une grosse win du côté de Sud Plage. Est-ce que je vois pour autant les Hawks mettre un minimum en difficulté Boston au premier tour ? Non mon général. La série sera courte, cinq matchs grand max, avec des Celtics qui se comportent en patron. Boston est trop complet et trop fort des deux côtés du terrain pour qu’Atlanta fasse durer la confrontation. Je donne quand même une victoire aux Hawks car il y a du talent et parce que “sur un malentendu ça peut passer” comme dirait l’autre, mais Jayson Tatum et ses copains vont régler ça vite fait bien fait. Celtics 4, Hawks 1.

ARTHUR

Boston, c’est la Mannschaft de l’Est. Trop de joueurs. Trop de roles players capables de faire la diff’. L’un des meilleurs coaching staff de la Ligue. Le rouleau compresseur qui va rouleau-compresser. En défense, des chiens fous sur les postes 1 à 5. Et un Trae Young bien défendu, c’est un Trae Young qui finit rarement au-delà de 6/18 au tir. Bravo Atlanta, et bonnes vacances. Prenez les billets maintenant. Deux semaines d’attente c’est 30, 40€ d’inflation. Quand on peut se permettre un prix malin, autant ranger l’ego et embrasser la sentence

NICO V.

On va dire les termes. Déjà, les Celtics ont dû s’accorder un jour de repos supplémentaire en matant le match de Play-in entre Miami et Atlanta. On parle de l’une des meilleures écuries de la ligue face au ranch du Pin Creux, pour ceux qui ont regardé Grand Galop une fois dans leur vie. Pas d’irrespect envers les Hawks, mais soyons sérieux. Les Celtics le seront tout au long de la série, et quand on voit la compétitivité à l’Est cette saison, je ne vois pas les hommes de Joe Mazzulla faire d’efforts superflus. Pas de match supplémentaire, c’est du repos en plus. Profondeur de banc, niveau de jeu global. Tout est pour Boston, y compris la victoire en quatre matchs. Celtics 4, Hawks 0.

ALEX

J’avais misé sur le fait que le Heat irait rejoindre les Celtics. Comme beaucoup je me suis planté mais malgré un match très correct de la part des Hawks ce mardi, je ne peux pas m’empêcher de croire que Boston est un ton voire deux au-dessus. Bien plus équilibré, bien plus régulier aussi, avec un gros vécu et plus de certitudes. Je vois pas un sweep car Atlanta a moyen, surtout à la maison, d’avoir un soir où tout rentre et y’a rien à faire, même avec quatre mains devant le visage de Trae Young mais ça part sur un gentleman sweep avec Boston qui finit tranquillou à la maison au Game 5, sans forcer.

CLEMENT

Mes respects pour le Heat, mais ce sont quand même les Celtics qui vont l’emporter. Hein comment ça le Heat a perdu contre les Hawks ? Bon, en soit ça ne change pas grand chose à mon pronostic, car quoi qu’il arrive, les Celtics, finalistes malheureux la saison dernière, auront soif de revanche et attaquent ces Playoffs 2023 plus grandis et unis que jamais, et ils ont même Malcolm Brogdon en tant que sixième homme si jamais l’un des titulaires venait à avoir le moteur qui siffle. Sauf que quand on s’appelle Jayson Tatum ou Jaylen Brown, ces moments se font plutôt rares. Alors désolé à Trae Young et sa bande, mais vous allez souhaiter que cette série arrive rapidement à son terme. Les Celtics ne sont pas à l’abri d’un coup de chaud d’Ice Trae, mais Ice Trae n’est pas à l’abri d’un coup de cadenas de Marcus Smart. C’est pour cette raison que je vois un coup de balai. Celtics 4, Hawks 0.

AUGUSTE

Quelle surprise de voir les Hawks ici. Le Heat était pourtant grand favori de cette confrontation en un match sec. Mais Trae Young aime climatiser les salles de NBA dans les matchs à enjeu. Cependant, ça ne change rien et la raclée est proche. Boston est vice-champion en titre et s’est encore renforcé par rapport à l’année dernière. Avoir Malcolm Brogdon en 6e homme, c’est limite de la triche. Les C’s auront l’avantage du terrain en plus. Les Verts ne voudront pas perdre de temps et s’économiser pour une demie qui s’annonce intense contre Philly (à 90%). Donc victoire Celtics rapide avec quand même un Trae Young Game en 40/15. Celtics 4, Hawks 1.

EDGAR

On s’attendait au Heat mais ce seront finalement les Hawks qui affronteront Boston au 1er tour de Playoffs. Encore mieux pour les C’s, même si dans les deux cas l’issue de la série était courue d’avance. Boston possède une telle marge collective sur Atlanta que cette série ne sera qu’une petite mise en route pour Tatum et ses potes. Genies de l’inconstance, on n’est pas à l’abri de voir un match de mutants des Hawks. Tout tombera dedans et les C’s lâcheront une petite manche histoire de laisser penser que Trae Young peut encore incarner le projet des faucons… Rien de nouveau sous le soleil. Les choses sérieuses commenceront après pour Boston. Celtics 4, Hawks 1.