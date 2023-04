On a tendance à les critiquer lorsque les choses vont mal et ils sont souvent le premier verrou qui saute si l’équipe est en crise mais les coachs NBA peuvent aussi faire du super boulot et c’est l’occasion de leur offrir un peu de lumière à travers ce ranking du Coach Of the Year ou COY pour les intimes. Leader en mars, Mike Brown est-il toujours au sommet au moment de conclure ?

#10 – Doc Rivers

Bilan : 54-28, troisième de la Conférence Est

On fait une petite place pour Doc Rivers en cette fin de saison. Si ses choix tactiques et ses rotations peuvent parfois (souvent) surprendre, le “Doc” peut quand même s’appuyer sur une saison régulière solide, dans laquelle Philadelphie aura lutté les yeux dans les yeux avec Milwaukee et Boston pour le podium. Les chiffres sont là, le groupe semble meilleur que l’an passé, grâce notamment aux progrès de Tyrese Maxey et l’arrivée d’un De’Anthony Melton, mais comme toujours c’est en Playoffs qu’on se fera une vraie idée du boulot de Rivers.

#9 – J.B. Bickerstaff

Bilan : 51-31, quatrième de la Conférence Est

Membre régulier de notre ranking, J.B Bickerstaff aura fait le boulot cette saison. Les Cavs avaient fait all-in l’été dernier pour faire venir Donovan Mitchell et un cap a bien été franchi cette année, avec une solide quatrième place qui ramène Cleveland en Playoffs. Défensivement comme offensivement, il y a de quoi faire du chantier et il manque sans doute juste un peu de temps pour permettre à cette équipe encore jeune de vraiment faire du bruit dans la course au Larry O’Brien. Le futur s’annonce doré dans l’Ohio.

#8 – Jacque Vaughn

Bilan : 45-37, sixième de la Conférence Est

Quelle saison montagnes russes pour Jacque Vaughn. Promu suite au licenciement de Steve Nash, celui qui est passé par les Spurs avait parfaitement lancé sa mission, Brooklyn réalisant une série fantastique en fin d’année civile. La suite, on la connait : la blessure de Kevin Durant, Kyrie Irving qui force son départ, suivi de celui de KD. Et revoilà Vaughn obligé de bricoler à nouveau et ça marche malgré tout. On sent un groupe soudé qui adhère au message de l’ancien meneur et qui se bat, même sans joueur estampillé star. Les Nets ont trouvé le coach qui les guidera dans l’ère post Big 3.

#7 – Tom Thibobeau

Bilan : 47-35, cinquième de la Conférence Est

Une année superbe puis une horrible et encore une superbe. Dur de vraiment savoir sur quel pied danser en parlant des Knicks mais on est tombé sur une bonne cuvée cette saison. Portés par le renfort de Jalen Brunson à la Free Agency, les hommes de Big Apple ont retrouvé leur superbe et une place dans le Top 5 de l’Est, comme il y a deux ans. Le renouveau de Julius Randle, les progrès d’Immanuel Quickley mais aussi Quentin Grimes, une attaque qui peut faire trembler toutes les défenses du pays… Big Apple a retrouvé la hype et le Madison Square Garden vibrera au son des Playoffs en avril. Bien joué Thibs !

#6 – Mark Daigneault

Bilan : 40-42, neuvième de la Conférence Ouest

La surprise du chef et on n’en voudra pas à ceux qui le mettent même plus haut que sixième. Quatorzième à l’Ouest l’an passé avec un effectif à 90% similaire, OKC est aujourd’hui à un match des Playoffs. Qui aurait cru cela possible il y a quelques mois ? Malgré la jeunesse de l’effectif, le Thunder rivalise avec les gros cette saison. Il faut dire qu’entre les flambées de Shai Gilgeous-Alexander, candidat pour la All-NBA First team, mais aussi la révélation Jalen Williams, il y a eu des belles surprises au Paycom Center. On n’oublie évidemment pas Josh Giddey ou encore l’infatigable Lu Dort, drivés par le prof de techno le plus populaire de la Ligue. Un prof de techno mais aussi un excellent coach.

#5 – Mike Malone

Bilan : 53-29, premier de la Conférence Ouest

Bien placé mais jamais gagnant, Mike Malone finira donc la saison à l’entrée du Top 5. Sur le terrain, pas de problème vu que Denver finit avec le meilleur bilan de l’Ouest, malgré une fin de saison plus compliquée avec des défaites contre des petites équipes. Suffisance chez les Nuggets ou peut-être juste la tête déjà focus sur les Playoffs à venir. Une postseason qui sera capitale dans les Rocheuses et le coach en place jouera peut-être gros ce printemps. Peut-il enfin mener Denver vers les Finales NBA ou les Nuggets touchent-ils un plafond de verre sous sa tutelle ? On le verra bien assez vite.

#4 – Taylor Jenkins

Bilan : 51-31, deuxième de la Conférence Ouest

On pourrait l’appeler Monsieur Bricolage vu sa capacité à toujours devoir gérer sans un voire plusieurs de ses cadres. Pourtant, Memphis est toujours là, bien accroché à sa seconde place et prêt pour enfin passer un palier en Playoffs. Les blessures tardives de Brandon Clarke et Steven Adams risquent de poser problème mais Taylor Jenkins en a vu d’autres. Portés par une défense de fer et une jeunesse survitaminée, les Grizzlies veulent prouver qu’ils font partie de l’élite et après les prises de parole des uns et des autres, il va falloir assumer ce nouveau statut.

#3 – Joe Mazzulla

Bilan : 57-25, deuxième de la Conférence Est.

Il aura donc passé le test avec mention très bien. Arrivé au pouvoir dans l’urgence après l’éviction d’Ime Udoka, Joe Mazzulla n’aura pas tremblé pour sa saison rookie. Coacher les Celtics, franchise avec une bonne dose d’exigence et finaliste 2022, c’était pourtant pas une succession facile à assurer. Pourtant, l’entraineur de 34 ans a réussi avec brio, finissant même avec un meilleur bilan que son prédécesseur (57 contre 51 victoires). Maintenant, la saison régulière c’est une chose mais Boston est surtout attendu en Playoffs et on entend par là en Finales NBA. Le gros test, il arrive d’ici deux jours.

#2 – Mike Budenholzer

Bilan : 58-24, premier de la Conférence Est

Prend-on Mike Budenholzer pour acquis ? Malgré des saisons toujours extrêmement solides, on a parfois tendance à oublier le taf réalisé par le mentor de Giannis Antetokounmpo. Une fois de plus, Milwaukee a répondu présent pour s’offrir le meilleur bilan de la Ligue. Une mission pas si évidente sur le papier, car il aura fallu gérer les problèmes de santé de Khris Middleton une bonne partie de la saison (et c’est pas fini). Pour le reste, le collectif est huilé et chacun connait son rôle. Là encore, on savait à quoi s’attendre sur la régulière mais ce groupe a faim de titre et c’est maintenant que les choses intéressantes commencent. Si les blessures laissent enfin les Bucks tranquilles, attention…

#1 – Mike Brown

Bilan : 48-34, troisième de la Conférence Ouest

Le seul et l’unique : Mike Brown ! Impossible de mettre quelqu’un d’autre en haut de ce classement. Héros du comeback des Kings en Playoffs, l’ancien adjoint de Steve Kerr a parfaitement géré son retour en tant que numéro un. Attaque de feu, money time clutch, un cœur gros comme ça, Sacramento a fait bien plaisir cette saison et ce retour en grâce n’aurait pas été possible sans un bon architecte aux commandes, bien aidé il est vrai par les moves astucieux de son GM. Élu hier soir Coach de l’Année par ses pairs, Mike Brown a une autoroute pour réaliser le doublé dans les prochaines semaines. En un mot : MÉ-RI-TÉ !