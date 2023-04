Il est l’un des joyaux du basket français. Ilane Fibleuil a annoncé cette nuit qu’il rejoindrait les Bruins de l’Université de Californie à Los Angeles – UCLA – pour y jouer au basket la saison prochaine. Au sein d’une équipe mythique de NCAA, Fibleuil veut parfaire sa formation avant le grand saut vers la NBA.

En France, Ilane Fibleuil (1,97 mètre, 17 ans) est passé par toutes les cases. Pôle France, à l’INSEP, puis sélection dans l’équipe des Bleus en jeune. C’est d’ailleurs l’été dernier que son nom va exploser aux yeux des scouts du monde entier. En Espagne, il affole les observateurs en étant dominant pendant la Coupe du Monde de basket U17. Peu connu jusqu’alors, il devient en l’espace de quelques semaines l’un des tous meilleurs prospects de sa génération.

2005-born 🇫🇷 swingman Ilane Fibleuil has committed to UCLA.

Fibleuil, 6’6, was a key piece of the U17 French NT last summer. Averages 10.2 points and 3.3 rebounds this season. pic.twitter.com/C55U40JOqN

— Eurohopes (@Eurohopes) April 13, 2023