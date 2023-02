Si on a évidemment tous les yeux rivés sur la Draft NBA 2023 à cause de la présence de Victor Wembanyama, la suivante risque d’être pas mal non plus puisqu’un certain Bronny James – fils de vous savez qui – sera éligible pour entrer dans la Grande Ligue. Et il n’est jamais trop tôt pour se projeter, alors jetons un œil à la Mock Draft 2024 réalisé par ESPN pour voir où se situe Bronny dans la hiérarchie.

Malgré son nom et son statut de fiston de LeBron James, Bronny n’était jusque-là pas vraiment considéré comme l’un des tout meilleurs prospects de sa classe d’âge. Du talent il en a, du potentiel également, mais on parlait plutôt de lui comme d’un jeunot pouvant potentiellement se faire drafter en fin de premier tour – début deuxième. Cette perception semble avoir changé, en tout cas aux yeux de l’expert Draft d’ESPN Jonathan Givony, qui vient de publier sa Mock 2024 où il positionne le fils James à la… 10e place direction Orlando !

La Mock Draft 2024 d’ESPN

Matas Buzelis (G League Ignite), San Antonio Spurs Cody Williams (Colorado), Charlotte Hornets Zaccharie Risacher (ASVEL), Detroit Pistons Justin Edwards (Kentucky), Houston Rockets Isaiah Collier (USC), Chicago Bulls Ron Holland (Texas), Utah Jazz D.J. Wagner (Kentucky), Washington Wizards Bilal Coulibaly (Metropolitans 92), Indiana Pacers Kwame Evans (Oregon), New Orleans Pelicans Bronny James (pas encore d’université choisie), Orlando Magic

Bronny James is now a projected top-10 pick thanks to the significant jump he’s made at Sierra Canyon, developing into arguably the best perimeter defender in his class while making strides with his shooting and playmaking . Full 2024 mock draft on ESPN: https://t.co/Cw5AcgxiKy pic.twitter.com/4DNo1TOtDx — Jonathan Givony (@DraftExpress) February 22, 2023

“Bronny James a progressé de manière significative cette année à Sierra Canyon, à tel point qu’il est peut-être devenu le meilleur défenseur extérieur de sa classe d’âge tout en progressant dans son shoot extérieur et au niveau du playmaking. Pendant que beaucoup de ses pairs ont stagné ces 12-18 derniers mois, James a grandi, a pris du coffre, a encore gagné en explosivité et est en train de devenir une terreur en défense grâce à son intensité et son sens du jeu.”

Voici les raisons évoquées par Givony pour expliquer le gros jump réalisé par Bronny James dans son classement de la Draft 2024.

Pour illustrer un peu ces propos, sachez que le fils de LeBron tourne cette saison autour des 15 points de moyenne, avec 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en prime. Une production assez complète au sein d’une formation de Sierra Canyon composée de nombreux jeunes talents, comme par exemple le prospect cinq étoiles Isaiah Elohim ou encore Ashton Hardaway, fils de Penny.

Alors bien évidemment, le jour où Bronny se pointera à la Draft, il y a un paramètre qui pourrait décider de beaucoup de choses par rapport à la place du fiston James. On le sait, papa LeBron veut jouer au moins une saison avec son fils, et ce dernier pourrait ainsi être choisi par une franchise surtout motivée par l’idée d’acquérir BronBron en plus. Néanmoins, à l’heure de ces lignes, les mock drafts sont réalisées en se basant avant tout sur le niveau, le talent et le potentiel du prospect en question, et ça fait plaisir de voir Bronny – qui va participer au prochain Nike Hoop Summit ainsi qu’au McDonald’s All American Game – progresser à grandes enjambées pour essayer de se faire un prénom.

Keep going young king !

