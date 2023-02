Sans même prévenir, les Hawks ont décidé de virer leur entraîneur Nate McMillan hier soir, juste avant la reprise post All-Star Break. Si l’assistant Joe Prunty va prendre le relais temporairement, Atlanta veut vite trouver son nouvel homme fort et plusieurs noms ont déjà circulé du côté de la State Farm Arena.

Les candidats cités ci-dessous ont été mentionnés par les deux principaux insiders de l’univers NBA, Adrian Wojnarowski (ESPN) et Shams Charania (The Athletic). Parmi les qualités recherchées chez le futur coach : de la poigne et une capacité à faire progresser les jeunes joueurs, tout ça dans l’objectif de faire d’Atlanta “une équipe dans le Top 10 offensif et défensif de la NBA”.

Quin Snyder

C’est le grand nom de cette liste. Après huit saisons dans l’Utah où il a transformé le Jazz en une équipe très solide de l’Ouest (six qualifications en Playoffs, trois demi-finales de conférence), Quin Snyder a quitté son poste l’été dernier pour faire un break. Est-il prêt à repartir dès maintenant pour un nouveau challenge ? Difficile à dire à l’heure de ces lignes, et il faut savoir que le Jazz peut théoriquement l’empêcher de coacher cette saison étant donné qu’il lui restait un an de contrat à Salt Lake City au moment de son départ. Mais s’il y a moyen que ça se concrétise, les Hawks diront oui tout de suite, Snyder étant considéré comme un coach hyper compétent à travers la Grande Ligue. De plus, l’ancien entraîneur du Jazz ne serait pas complètement dépaysé vu qu’il était l’assistant de Mike Budenholzer à Atlanta lors de la saison 2013-14.

Kenny Atkinson

Depuis la fin de son aventure aux Nets, où il représentait l’un des piliers de la magnifique reconstruction de Brooklyn entre 2016 et 2019, Kenny Atkinson n’a pas connu d’autre expérience de coaching NBA. Pourtant il a eu des opportunités, notamment Charlotte où il était sur le point de signer l’été dernier avant de se raviser, mais a préféré rester dans un costume d’assistant chez les Clippers puis les Warriors. Peut-être que le challenge d’Atlanta peut le pousser à reprendre un job d’entraîneur en chef, lui qui correspond en tout cas très bien au critère player development souligné par le front office d’Atlanta. L’expérience acquise à Golden State – avec qui il a remporté le titre aux côtés de Steve Kerr en 2022 – représente également un plus sur son CV, tout comme son passage à Atlanta entre 2012 et 2016 (en tant qu’assistant également).

Charles Lee

Encore un qui est passé par les Hawks. Comme Quin Snyder et Kenny Atkinson, Charles Lee était coach assistant à Atlanta au cours de la dernière décennie, entre 2014 et 2018 quand Mike Budenholzer était sur le banc des Faucons. Depuis, il a suivi Coach Bud à Milwaukee pour continuer à engendrer de l’expérience et est même devenu son bras droit après le départ de Darvin Ham vers les Lakers. Le moment est peut-être venu pour Lee de voler de ses propres ailes, en tout cas il est considéré comme “un candidat sérieux” pour prendre la succession de Nate McMillan.

Charles Lee – who served as an assistant in Atlanta from 2014-2018 – will be a serious candidate for the Hawks’ head coach opening, sources tell @ShamsCharania. Other candidates include: ◻️ Kenny Atkinson (Warriors)

◻️ Jordi Fernandez (Kings)

◻️ Quin Snyder pic.twitter.com/QxuTMzKbzw — The Athletic (@TheAthletic) February 21, 2023

Mais aussi

Parmi les autres noms qui ont été mentionnés parmi les candidats à la succession de McMillan, on a vu passer Jordi Fernandez, entraîneur espagnol qui est actuellement le bras droit de Mike Brown aux Kings et un coach assistant au sein de l’équipe nationale du Nigeria. Fernandez est notamment réputé pour ses qualités en player development, et parcourt l’univers NBA depuis un bon bout de temps déjà : il était dans le staff des Cavs entre 2009-13, il a coaché en G League entre 2014-16 et a passé six années en tant qu’assistant à Denver.

Mitch Johnson (36 ans), assistant de Gregg Popovich aux Spurs depuis 2019 (après trois ans en tant qu’assistant chez les Austin Spurs en G League), est aussi dans les petits papiers d’Atlanta, tout comme l’actuel entraîneur des South Bay Lakers (G League) Miles Simon. Ce dernier fut également assistant chez les Lakers en NBA pendant cinq ans, sous Luke Walton et Frank Vogel.

_______

Source texte : ESPN /The Athletic