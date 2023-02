Condamné à trois ans de mise à l’épreuve pour violences conjugales, Miles Bridges se rapproche petit à petit d’un retour sur les parquets NBA. Une info qui pourrait donner pas mal d’idées à des effectifs encore incomplets. Débrief.

Et si Miles Bridges rejouait d’ici une dizaine de jours ? C’est la question que se pose la planète orange à la suite de la déclaration de l’ailier au micro de Larry Lage, pour The Associated Press.

« Ça a été un long processus […] Je serai peut-être de retour en mars. » – Miles Bridges



Spectateur ce jour là d’un match du championnat NCAA opposant Indiana à son ancienne fac de Michigan State, l’ailier n’a pas refoulé les parquets NBA depuis avril 2022. La faute à une condamnation pour violence conjugale. Arrêté par la police de Los Angeles en juillet dernier pour avoir agressé sa compagne Mychelle Johnson, l’ancien ailier des Frelons s’est toujours défendu des accusations. Mais il y a quelques mois, Bridges a passé un accord avec la justice pour éviter la case prison. L’ailier reconnait les faits en échange d’une peine de mise à l’épreuve.

Sportivement parlant, Miles Bridges était un génial coup de flair pour Charlotte. Première option offensive des Hornets la saison passée, tournant à 20 points et 7 rebonds par match, il sera probablement pisté par plusieurs franchises une fois son retour acté.