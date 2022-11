On connait enfin l’issue de l’affaire Miles Bridges ! Poursuivi pour violences conjugales depuis des faits remontant à cet été, l’ancien joueur des Hornets a négocié un accord et il évitera la prison. L’ailier est condamné à 3 ans de mise à l’épreuve.

Il aura fallu attendre quelques mois mais le dossier judiciaire de Miles Bridges touche (normalement) à son terme. Le joueur, poursuivi par son ex-compagne pour violences conjugales, avait initialement décidé de plaider non coupable courant juillet. Finalement, après que le procès ait été plusieurs fois repoussé, le joueur s’est mis d’accord avec la justice américaine autour d’un « plaidoyer de non-contestation » nous rapporte Baxter Holmes d’ESPN. Mais c’est quoi au juste un plaidoyer de non-contestation ? En clair, Bridges ne plaide pas coupable mais il accepte la condamnation et la peine qui va avec sans avouer formellement sa culpabilité. C’est un peu technique comme différenciation mais cela permet surtout à l’accusé de négocier sa peine et Miles a obtenu le retrait de deux chefs d’accusation (sur les trois retenus contre lui) et une peine de 3 ans de probation, ce qui signifie qu’il évitera donc la case prison.

Durant sa période de mise à l’épreuve, Bridges devra respecter plusieurs obligations sous peine de prison à savoir : 52 semaines de conseil en matière de violence domestique, 52 semaines de cours de parentalité, effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général et se soumettre à des tests hebdomadaires de dépistage de stupéfiants. De plus, il n’a pas le droit de posséder une arme à feu ou des munitions. Il doit également régler une amende de réparation de 300 dollars et une autre de 500 dollars pour violences domestiques. Il devra aussi respecter une injonction lui interdisant de s’approcher à moins de 100 mètres de son ex-compagne et ce, pendant 10 ans. La garde de leurs enfants reste partagée mais le passage de ces derniers entre les deux ex-conjoints devra se faire par l’intermédiaire d’un tiers neutre.

C’est une sacrée victoire pour Bridges, qui encourait pour rappel près de 12 ans de prison. Ayant échappé aux barreaux et à l’uniforme orange, l’ailier pourrait être tenté de reprendre sa carrière NBA. Au vu des événements, aucune franchise n’a souhaité lui faire d’offres durant l’intersaison et il n’est pas dit qu’une d’entre elles souhaitera se positionner, surtout vu l’aspect médiatique qui accompagnera une potentielle arrivée. ESPN rappelle en outre que la NBA peut aussi prendre les devants et suspendre voire même bannir Bridges en vertu de la convention collective. Un porte-parole de la NBA aurait indiqué ce jeudi que la Ligue est toujours en train d’examiner l’affaire. Même constat côté Hornets, qui ne s’avancent pas malgré l’issue du dossier. On devrait en savoir plus dans les prochains jours voire les prochaines semaines.

Miles Bridges ne fera finalement pas de prison mais il n’est pas dit qu’il puisse reprendre sa carrière NBA pour autant. Une franchise tentera-t-elle le coup avec l’ailier ou Adam Silver coupera-t-il toutes les rumeurs en suspendant le joueur ? La réponse au prochain épisode.