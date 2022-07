Alors qu’il était attendu comme l’un des gros poissons de la Free Agency, Miles Bridges n’a depuis quelques semaines pas le loisir de voir son nom dans la rubrique sport du journal mais plutôt dans celle traitant des faits divers. Arrêté le 29 juin dernier par la police de Los Angeles suite à des accusations de violences domestiques sur sa compagne et mère de ses enfants, puis libéré sous caution, son procès vient de s’ouvrir en Californie. On fait le point.

Voici une fois de plus le genre d’info dont on aimerait ne pas avoir à traiter ici. Après avoir été remis en liberté suite au versement d’une caution de 130 000 dollars, voilà que s’ouvraient hier les premières auditions dans le cadre de « l’affaire Miles Bridges ». Ce qu’on reproche à l’ailier des Hornets ? D’avoir porté des coups à sa compagne devant ses enfants, ainsi que d’avoir abusé physiquement de ces derniers jusqu’à mettre leur intégrité physique en danger. Voici littéralement les termes qui sont employés par le magistrat en charge du dossier. Pour être tout à fait précis, ESPN indique que les accusations d’abus sur ses deux enfants n’étaient pas directement liés au moment où Bridges a levé la main sur sa femme. Néanmoins, les petits étaient présents lors de l’altercation. Entendu par la cour, Miles a plaidé non coupable, et la prochaine étape est désormais fixée au 19 août, puisque c’est à cette date que devrait selon toute vraisemblance se tenir l’audience préliminaire . Il faudra donc – a minima – attendre cette date pour qu’un début de lumière soit faite concernant cette affaire.

En parallèle de la justice californienne, la NBA est elle aussi en train de prendre les informations nécessaires pour décider d’une éventuelle sanction envers le joueur. Au delà du préjudice causé par Bridges en ce qui concerne l’image de la Grande Ligue, la vraie question est de savoir si on reverra ce garçon sur un terrain de basket et, le cas échéant… quand. Pour raisonner un peu froidement, son contrat avec les Hornets arrive à expiration et il y a peu de chances que la franchise veuille le prolonger dans de telles conditions. On imagine aussi qu’Adam Silver a sans doute passé deux trois coups de fil en coulisses pour « geler » les négociations autour du joueur, histoire d’éviter d’envenimer encore les choses et de s’offrir une publicité aussi négative. Pour autant, difficile d’imaginer que la ligue puisse prononcer une sanction avant qu’un tribunal reconnu ne l’ait d’abord fait. Si la saison venait à reprendre d’ici-là ? Et bien Bridges serait laissé de côté le temps qu’un délibéré soit prononcé puisque, comme évoqué plus haut, aucune équipe n’a actuellement d’obligations vis-à-vis de lui.

Voici l’état actuel de l’affaire Miles Bridges. Comme avec tout dossier similaire, il faudra laisser le temps aux enquêteurs et à la justice de faire leur travail afin de pouvoir tenir un procès qui soit équitable pour toutes les parties engagées. D’ici là, on surveillera bien évidemment les infos qui émaneront des autorités californiennes en lien avec ces accusations. Bref, le genre d’info dont on aimerait ne pas avoir à traiter ici.

