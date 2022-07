Dans six semaines, les Bleus vont faire leur entrée en lice dans l’EuroBasket 2022 face à l’Allemagne. C’est pourquoi, pour mieux appréhender le début de la compétition, un programme très chargé attend les joueurs de Vincent Collet, et ce dès la fin du mois de juillet. L’occasion pour nous de revenir sur l’été de nos tricolores, qui vont très prochainement faire leur retour sur les parquets.

Il ne leur reste plus qu’une seule semaine de vacances. Et oui, déjà. Libérés depuis leur victoire écrasante face à la Hongrie le 4 juillet dernier lors de la première phase de qualifications pour la Coupe du Monde 2023, les Français vont bientôt faire leur grand retour en bleu afin de préparer l’EuroBasket 2022, qui débutera le 1er septembre. Entraînements, matchs amicaux, déplacements… il y a donc beaucoup de choses à dire sur ce que va faire l’Équipe de France lors des prochaines semaines. Tout d’abord, les 17 garçons convoqués par Vincent Collet se retrouveront dès le 29 juillet à l’INSEP, pour effectuer les protocolaires tests médicaux. Officiellement, la reprise aura lieu le dimanche 31 juillet, où les joueurs commenceront les entraînements au Palais des Sports de Nanterre. S’en suivront alors six grosses journées où les Bleus tenteront de retrouver le rythme en prévision d’une première rencontre, déjà, face aux Pays-Bas. Match amical qui se déroulera au Kindarena de Rouen le 7 août à 17h, ce premier test sera l’occasion de voir où en sont les organismes, suite à une saison à rallonge pour de nombreux sélectionnés. Derrière, le staff fera sans doute un premier point à l’occasion de quelques jours de repos, avant de reprendre les festivités. Direction Bologne le vendredi 12 août, pour un nouveau match de chauffe face aux Italiens. Retour en France immédiat, à Montpellier, pour la reprise des entraînements en vue du match retour contre l’Italie à la Sud de France Arena, le 16 août à 20h30. Alors, on va où maintenant ? Et bien pas question de quitter l’Hérault puisque ce sont nos amis Belges qui viendront s’opposer à aux Français deux jours plus tard, même heure. À noter que toutes ces rencontres de préparation seront diffusées sur BeIN Sports.

Les 19, 20 et 21 août seront alors la dernière occasion pour les joueurs de souffler un peu, eux qui devront ensuite entamer la dernière ligne droite qui s’achèvera le… 18 septembre. Et oui, plus de pauses jusqu’à la fin de l’Euro ! Dès le 22 août, la bande à Vavane reprend les entraînements. Le lendemain, une conférence de presse est d’ores et déjà prévue. Peut-être afin d’annoncer la liste des douze bonhommes qui nous représenterons en septembre. Peut-être pas. Toujours est-il que les choses sérieuses vont véritablement commencer le 24 août où, à l’AccorHotels Arena, les Bleus vont affronter la République Tchèque à 20h30 dans le cadre de la deuxième phase des qualifications pour le Mondial 2023. Un match à enjeux donc, où l’équipe-type devrait se dévoiler afin de se tester à quelques jours du championnat d’Europe. Dès le lendemain, direction… on sait pas trop où. Censés affronter la Bosnie-Herzégovine le samedi 27 août, les Français ne savent pour l’instant ni l’heure, ni la salle, ni même la ville où ils joueront. Malin ces Bosniaques, qui savent pertinemment que nous les retrouverons… dix jours plus tard en phase de poule de l’EuroBasket en Allemagne. Plus sérieusement, il ne faudra donc pas prendre ce match à la légère, qui sera également le dernier avant le début du tournoi. Car le 28 août, nos garçons s’envoleront pour Cologne où ils affronteront dès le 1er septembre, en ouverture de la compétition, le pays hôte de cette dernière : l’Allemagne. On espère donc tous que ce très intense programme d’été permettra à l’Équipe de France d’arriver en forme et dans les meilleures dispositions pour aller nous chercher une médaille ni de bronze, ni d’argent, et encore moins de chocolat.

Pfiou, on a déjà vu des étés moins chargés que celui-là. Conscient de la potentielle fatigue des joueurs suite à la longue saison qu’ils ont tous vécue, le staff de Vincent Collet a tout fait pour harmoniser entraînements, matchs de préparation (et notamment de qualifications) mais aussi phases de repos, essentielles afin d’éviter les blessures ou autres désagréments.

Source texte : FFBB