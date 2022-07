La France connaît depuis ce jeudi matin ses 17 représentants qui iront défendre le drapeau à l’EuroBasket 2022, qui aura lieu en septembre prochain. Si la présence des leaders comme Evan Fournier et Rudy Gobert était attendue, d’autres apparaissent comme de petites surprises. Vincent Collet a récompensé quelques uns des joueurs s’étant illustrés lors de la récente fenêtre internationale. Victor Wembanyama est aussi de la partie. Maintenant, cap sur la préparation pour arriver en top forme au mois de septembre.

Les choses sont claires : le groupe France n’ira pas se balader en Europe Centrale pour faire du tourisme. En tout cas, c’est bien le sens du message de Vincent Collet qui transparaît au travers de cette liste. Bien sûr, seront présents les leaders Evan Fournier et Rudy Gobert, artisans en chef des dernières grandes performances des Bleus. Pas de Nicolas Batum et pas de Nando de Colo ? Il fallait s’y attendre puisque les deux joueurs ont signifié ces derniers mois leur intention de ne justement pas prendre part à la compétition pour prendre du repos avant la saison à venir. On retrouve aussi dans la liste pas mal de noms habitués à passer la fin d’été en bleu blanc rouge : Thomas Heurtel, Elie Okobo, Vincent Poirier… Pour aller au plus clair, tous les joueurs des Jeux de Tokyo – hormis les deux absents principaux cités au dessus et Petr Cornelie – seront présents. Comme pour chaque compétition internationale, le choix est fait de faire venir un peu plus de joueurs que ceux qui feront vraiment le cut final, puisque seuls douze joueurs iront réellement croiser le fer avec les autres nations du continent.

Un mélange d’expérience et de jeunesse 🥵 Le coach des Bleus Vincent Collet a dévoilé une liste de 17 joueurs appelés pour préparer l’@EuroBasket 2022. Rendez-vous le 29 juillet prochain 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/sqAdS3yqWz — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) July 7, 2022

Parmi les nouveautés par rapport à l’année passée, on peut donc noter les sélections de Terry Tarpey, Amath M’Baye, Théo Maledon et Victor Wembanyama. Si les trois premiers ont sans aucun doute gratté leur place dans le groupe grâce à leurs belles performances récentes contre le Monténégro et la Hongrie, le dernier nom évoqué est nouveau. Pas de quoi non plus être une surprise, puisque le nouveau joueur des Mets 92 avait annoncé plus tôt dans l’année qu’il ne serait pas présent pour l’Euro U20 qui se déroule également cet été. Qui fera partie de la liste finale ? En toute logique, le groupe devrait être assez similaire à celui de 2021, mais notons que les belles performances de Théo Maledon avec les Bleus pourraient lui ouvrir une porte, surtout quand l’on sait que l’absence de Nando libèrera une place à la mène. Pour remplacer Nico Batum ? La bataille sera rude mais Terry Tarpey, Isaïa Cordinier et William Howard peuvent tous y croire. Il faudra donc tout donner, montrer que son nom apporte plus que les deux autres… tout en n’oubliant pas que l’objectif principal reste de préparer le groupe de manière globale. Concernant le cas de Victor, il pourrait très bien figurer dans la liste en tant que douzième homme, un peu à la manière d’un Petr Cornelie à Tokyo. L’objectif ? Acquérir de l’expérience, et commencer mine de rien à intégrer le bonhomme dans un groupe qu’il devrait bientôt apprendre à fréquenter régulièrement. Tous les matchs de préparation seront d’ailleurs à suivre sur BeIN Sports à compter du 7 août prochain.

Et tous les matchs de prépa seront à vivre sur @beinsports_FR ! 🏀7 août: France/Pays Bas à Rouen

🏀16 août: France/Italie à Montpellier

🏀18 août: France/Belgique à Montpellier

🏀24 août: France/Rep.Tchèque à Bercy (World Cup)

🏀27 août: Bosnie/France (World Cup) #nbaextra https://t.co/6k0PCVutYA — Remi Reverchon (@SoFrenchProd) July 7, 2022

Allez, c’est parti ! La préparation de l’Euipe de France commence, signifiant par la même occasion que l’équipe de Vincent Collet s’engage dans la dernière ligne droite direction l’EuroBasket. L’objectif lors de la compétition ? Se hisser sur le toit de l’Europe, ni plus ni moins.

