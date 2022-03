Nando De Colo ne disputera pas l’EuroBasket cet été : le maestro des Bleus a besoin de souffler, un sacrifice pour assurer sa longévité

Premier forfait d’une liste que l’on espère limitée à cette seule ligne, Nando De Colo fait une croix sur l’EuroBasket 2022. Le natif de Sainte-Catherine tire la carte de la patience et se met en retrait pour mieux préparer les prochaines échéances internationales. Pour que dans deux ans, sous les projos du hall 6 du Parc des Expos de l’Accor Arena de Bercy, Nando ne joue pas sur les rotules.

Comment dire autre chose que « on comprend » ? À 34 ans, Nando De Colo traverse une saison compliquée avec le Fenerbahçe. Il n’a disputé que neuf matchs en championnat turc. Sa fracture du deuxième métatarsien de la main gauche l’a éloigné des parquets du 23 décembre au 25 février 2022. Bien que l’on ironisait sur le fait qu’il puisse jouer uniquement avec la main droite, le maestro des Bleus déconstruit notre raisonnement et annonce aux confrères de l’Équipe, faire l’impasse sur l’EuroBasket 2022. Zut. Le joueur le plus capé de cette Équipe de France refuse un rassemblement ? Là, c’est pour la bonne cause. Il est important de ne pas douter de son dévouement, d’apprendre à jauger son indignation. Ce monsieur a conduit la France en finale des derniers Jeux olympiques et compte bien prolonger le plaisir avec les Bleus jusqu’à Paris 2024. Entre temps, il y a aussi le Mondial 2023 en Asie. Un peu comme si tu étais invité à trois soirées : une le jeudi, une le vendredi et une le samedi. La fille que tu apprécies sera là le samedi, ton meilleur pote ne peut venir que le vendredi et ce sont « juste » de bons amis qui organisent le jeudi. À 20 ans, il est possible de tenir trois soirées consécutives. À 34 ans, il est préférable d’en sacrifier une pour participer à deux. Le nordiste a fait son choix.

« J’en ai parlé il y a quelques mois à Vincent (Collet) et aux joueurs, leur ai expliqué qu’il me fallait absolument faire l’impasse sur l’Euro pour moi et ma famille, tout ça dans le but d’être présent jusqu’aux JO 2024, avec l’envie de revenir dès le Mondial 2023, pour avoir cette continuité et se préparer à l’été suivant » – Nando De Colo, pour Arnaud Lecomte de l’Équipe

En 9 rencontres de championnat turc cette saison, Nando De Colo produit en moyenne 16 points, 2,2 rebonds et 5,1 assists à 51% au tir dont 46% du parking. Ses pourcentages sont moins convaincants en Euroligue avec seulement 31% de loin en 20 matchs disputés. Mais dans sa globalité, la feuille de match laissée par l’arrière est toujours « DeColesque », partagée entre l’organisation et cette saillance offensive, toujours juste, toujours millimétrée. Du 1er au 18 septembre prochain, Nando va laisser un vide sous le maillot bleu. Qui – de par son profil et sa dynamique – peut espérer faire oublier, une quinzaine de jours, le Français préféré de ton Français préféré ? Malgré un kyste à l’épaule droit qui lui a fait manquer six semaines de compétition, la candidature d’Elie Okobo est crédible. Son début de saison en Euroligue a rimé avec pyromanie (35 points contre le Pana, 25 à Milan, 26 face à Madrid) mais a surtout rappelé le scoreur naturel qu’il était. À seulement 24 ans, son avenir s’écrit probablement en bleu. On aurait aimé dire pareil d’Isaia Cordinier qui performe avec le Virtus Bologne, mais l’ancien de Nanterre performe comme un bon joueur d’effectif doit performer : environ 9 points par match à 50% au tir en seulement 20 minutes de jeu. C’est un peu court pour une compète internationale. Pour ce qui est de Théo Maledon et Killian Hayes – que l’on annonçait comme la relève quelques années auparavant – eh bien, pour l’instant la relève ne relève pas grand-chose. Ils progressent hein, mais c’est trop light pour espérer passer devant un autre. Allez, on ne sait pas trop comment fermer ce papier donc on vous laisse avec une fun fact. Saviez-vous qu’Elie Okobo apparaissait dans un clip de Drake ? Kamoulox total, rendez-vous à 3:35 dans la vidéo ci-dessous.