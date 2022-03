Isaiah Thomas prolongé jusqu’à la fin de la saison : les Hornets récompensent leur vétéran, à lui de filocher au play-in

Joueur des Hornets depuis début mars, Isaiah Thomas vient d’être prolongé par Charlotte jusqu’à la fin de saison. En six matchs, le vétéran s’est trouvé un nouveau rôle de mentor et guide la bande de jeunes frelons. On débrief.

En voilà une qui donne le smile. Cette nuit, dans la victoire contre les Pelicans, Isaiah Thomas a encore réalisé un super match avec les Hornets. Sa feuille de match ? Quelques 15 points à 5/9 au tir dont 2/3 du parking. Depuis une vingtaine de jours, le Minimoys s’éclate en Caroline du Nord et se fond parfaitement dans son rôle de pile électrique en sortie de banc. Fort de dix années d’expérience en NBA, le vétéran a également trouvé un rôle de mentor dans un vestiaire très jeune (25,11 ans de moyenne). Le front office est satisfait de l’apport de l’ancienne star de Boston – ça tombe bien, Charlotte compte déjà deux anciens membres des Verts avec Terry Rozier – et, selon Shams Charania de The Athletic, Charlotte vient de le prolonger jusqu’à la fin de la saison. Après trois ans passés à errer dans la Ligue à la recherche de contrats de 10 jours, les efforts d’IT ont enfin payé. Il peut poser ses bagages.

Sources: The Charlotte Hornets are signing guard Isaiah Thomas to a new contract for the remainder of the season. After 10-days with Lakers, Mavs, Hornets, Thomas finds home in Charlotte where he’s averaged 10 points and assumed leadership role. Hornets: 7-2 since signing Thomas. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2022

Cette saison, Isaiah a joué 7 matchs avec les Hornets pour une moyenne de 13,5 minutes de temps de jeu. Dans un rôle de backup derrière LaMelo Ball, le vétéran tourne à 9,9 points, 1,3 rebond et 2 assists à 46,2 % au tir dont un très joli 48% à 3-points. Depuis son arrivée début mars, les Hornets comptent sept victoires en neuf rencontres. Si sur l’ensemble de la saison, Charlotte tourne à 115 points inscrits par match, les Hornets en inscrivent 121,2 depuis l’arrivée de Thomas. Remarquable joueur offensif, l’apport d’Isaiah depuis le banc n’est pas négligeable et permettra sans doute de faire remporter des matchs que la bande de gamins aurait perdu par manque d’expérience. Ça tombe bien, dans moins d’un mois, les Frelons devront participer au play-in et la présence du vétéran pourra s’avérer très utile. Aujourd’hui, les hommes de James Borrego sont 9èmes de la Conférence Est et devraient jouer les Hawks au premier tour du tournoi. Deux des pires défenses de cette saison, ça promet un joli spectacle. La présence d’IT pourrait être le facteur X, qui ferait basculer la rencontre en faveur des Hornets. À Boston, il a connu de belles séries de Playoffs et son expérience dans ce genre de moment peut permettre aux Frelons de l’emporter, voire même de gagner le play-in en tapant les Raptors ou les Nets au tour suivant.

Après des années de galère, Isaiah Thomas est de nouveau un joueur à part entière d’une équipe NBA. Avec les Hornets, l’ancien Celte s’est trouvé un nouveau rôle de mentor en sortie de banc. On a hâte de revoir IT dans des moments chauds de play-in/Playoffs, et qui sait, il va peut-être nous claquer une grosse perf à plus de 30 puntos. Ah, vivement la postseason!

Source texte : The Athletic