Isaiah Thomas de retour en NBA, tentative numéro 738 : le lutin va rejoindre la G-League pour se faire remarquer autrement qu’en levant les bras

Isaiah Thomas, le confinement, et les Kings en Playoffs. Quel est le point commun ? En tentatives de comeback, ils répondent toujours présent. Le lutin des parquets, qui avait mis le feu à la NBA il y a quelques années, aimerait justement retrouver sa place dans la Grande Ligue. Isaiah va donc passer par la G-League afin de continuer sa folle route, dans l’espoir de rejoindre les pros par la suite.

Peut-on vraiment compter sur six mois consécutifs sans avoir une déclaration ou une news d’Isaiah Thomas, qui rêve de NBA ? L’idée ici n’est évidemment pas de tacler le meneur, qui a raison de croire en ses rêves et est arrivé à ce niveau de compétition par sa force et détermination. Cependant, on ne peut que constater que Thomas tente, tente, tente, et les opportunités sont limitées. Il y a un an, lors de la saison 2020-21, c’est aux Pelicans que le lutin avait pu jouer, pour 3 rencontres et 48 minutes au total. La saison d’avant, en 2019-20, les Wizards avaient filé une quarantaine de matchs à Thomas, et puis c’est tout. La saison précédente ? Douze matchs à Denver. Et avant ? Trente matchs, entre les Lakers et les Cavs. Au total, l’équivalent d’une saison NBA jouée en quatre ans, et un statut de All-Star qui a disparu au fil du temps. Gêné par de nombreux pépins physiques dont une galère à la hanche qui l’a empêché de retrouver son explosivité, Isaiah semblait avoir définitivement viré dans l’autre case. Laquelle ? Celle des joueurs hors-circuit, que l’on va retrouver en Chine si tout redevient normal ou dans la Big3 League d’Ice Cube. Il faut aussi dire qu’en étant aussi petit et limité athlétiquement, n’importe quelle équipe NBA voyait bien que tenir sur le parquet avec Isaiah revenait à défendre en 4 contre 5 d’entrée. Du coup, la saison NBA 2021-22 a démarré et, comme souvent, on n’a plus retrouvé Thomas dans nos highlights. Cependant, une lumière s’est pointée avec Team USA il y a quelques jours, Isaiah étant même clutch pour sa sélection nationale. Une belle opportunité offerte par la bannière étoilée, et un excellent moyen de se faire remarquer quand on est loin des caméras et des micros. Du coup, pour continuer sur sa lancée, IT a décidé de signer en G-League afin de garder son nom dans l’actu. Bonne technique, car si on est éloignés des radars des General Managers, on peut vite passer en-dessous de la liste et se retrouver oublié par les plus grands décisionnaires. C’est Shams Charania, de The Athletic, qui a rapporté l’info ce weekend.

Isaiah espère participer au G-League Showcase de Las Vegas qui aura lieu du 19 au 22 décembre prochain, et réunira certainement un paquet de scouts venant de plusieurs franchises NBA. Le genre de rendez-vous qu’il ne faut pas louper, et quand on voit le bousin médiatique qu’il y a eu autour de Jalen Green et Jonathan Kuminga la saison dernière en G-League, on peut prendre les paris qu’il y aura du feedback qui va tourner dans les bureaux de managers de NBA. Dans l’idée, Thomas essayerait de faire ses marques en G-League et donc rassurer certains observateurs concernant sa condition physique, lui qui traînait encore beaucoup la patte récemment. Jarrett Jack, par exemple, a été aperçu en G-League l’an dernier tout comme Amir Johnson, des vétérans gardant la forme, formant les jeunes et essayant aussi de rester dans les petits papiers de la Ligue. Dans un monde idéal ? Isaiah réussit à faire des dingueries en G-League, ça fait le buzz, et une équipe NBA décide de l’appeler dans une équipe A lors du dernier virage de la saison régulière. On le sait, la trade deadline a lieu le 10 février prochain mais c’est surtout la course à l’armement qui nous intéresse par la suite. Jusqu’à début mars, les franchises qui visent le titre zieutent des vétérans qui acceptent de prendre un contrat minimum, pour aller gratter une bague et faire la différence en Playoffs. Difficile de croire en l’état qu’une équipe visant le titre va forcément filer du temps de jeu à Thomas vu les soucis qu’il apporte en défense, mais quand on voit certains obtenir des rôles parfaits en sortie de banc on peut tout de même continuer à croiser les doigts. Ce qui est certain, c’est qu’on ne retrouvera jamais le monstre qui avait enflammé la NBA en 2017, avec 29 points de moyenne sous les couleurs de Boston et du money-time de grand malade chaque soir. L’époque du King in the Fourth n’est plus, et il faut aussi qu’Isaiah le capte pour accepter un nouveau rôle. Un qui pourrait lui aller à merveille dans une NBA qui cherche toujours plus de scoring et de belles histoires.

Isaiah Thomas en NBA, le retour sera pour 2022 avec un vrai contrat ? On en a vu, des grands soldats galérer puis revenir sous de nouvelles couleurs. On en a croisé, du All-Star qui traverse les plus grandes épreuves avant de revenir au top. Difficile à dire pour IT, mais on fera comme lui chaque année : croiser les doigts.

