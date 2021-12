Les notes de Knicks – Bucks : Khris Middleton enfile son cosplay de Kobe Bryant pour contrer un Quentin Grimes en mode record

Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

Y’a des matins comme ça, où il est déjà 13 heures 30, et où tu te réveilles en galère pour ton match de 14 heures. C’est ce qui est arrivé aux Bucks et aux Knicks aujourd’hui à 18 heures (heure française). Du côté de Milwaukee, on n’a pas eu à forcer son talent pour venir à bout d’une bien pauvre équipe des Knicks qui se sont encore une fois levés du pied gauche. Une promenade de santé pour les Daims malgré un Quentin Grimes en mode lance-flammes. Avant de passer aux notes, on vous rappelle une chose que l’on ne répétera jamais assez : la vie est trop courte pour regarder les Knicks le dimanche à un horaire acceptable pour les français.

# New York Knicks

Nerlens Noel (3,5) : Trop peu d’impact sur le match hormis quelques rebonds. N’a jamais été impliqué en attaque et parfois en difficulté en défense. Le père Noel est une ordure.

Julius Randle (3) : un body-language de lendemain de soirée et le regard sponsorisé par le salon de l’agriculture qui va avec. Julius Randle a erré comme une âme en peine pendant ce match. Embêtant que le « il joue contre nous frère » soit également ton franchise-player.

Evan Fournier (3,5) : un gigantesque sous-marin assorti d’une immense briquasse dès le début du match pour notre Evan national. Ne manquait plus qu’un tir au-dessus du panneau et un panier contre son camp, et on obtenait une belle soirée estampillée FFL.

Quentin Grimes (7,5) : il est celui qui a sonné la révolte côté new yorkais, balançant des shoots tous plus improbables les uns que les autres pour maintenir l’espoir. On passera sous silence certains tirs forcés qui auraient pu commettre un meurtre, car ce serait vite oublier que le rookie a foutu le feu pour sa première titularisation. Cocktails molotov à volonté.

Derrick Rose (6) : malheureusement pour les Knicks, la phrase « Derrick Rose fait un pur match ce soir encore » n’a pas la même signification en 2021 qu’en 2011. Un retard de 10 ans de la part des Knicks, qui on le rappelle, sont joignables par fax et minitel pour toute question.

Kevin Knox (6,5) : on ignorait avant ce match s’il était encore en NBA et même s’il était encore en vie, Kevin Knox, deuxième du nom, nous a prouvé qu’il pouvait faire de belles choses. Il aura presque fallu attendre 2022 pour que ce type drafté en 2018 fasse un bon match.

Immanuel Quickley (4,5) : après s’être trompé sur la première lettre de son prénom et sur l’orthographe de son nom de famille, Immanuel Quickley semble se planter sur ses shoots longue distance. Le compas dans l’oeil, mais pas dans le bon sens.

Mitchell Robinson (5) : tu lui fais une feinte d’oreille ? Il saute. Tu lui fais une feinte de passe ? Il saute. Tu lèves la main pour lui dire bonjour ? Il saute. Ça peut être pratique pour réparer des ampoules, repeindre un plafond ou tailler des arbres, mais moins pour jouer au basket. Vivement qu’il reposte son ratio +/- sur Instagram.

# Milwaukee Bucks

Bobby Portis (6,5) : il a fait un carpaccio de chaque intérieur ayant croisé sa route ce soir. Bobby Portis s’est littéralement amusé tout le match, prenant également un malin plaisir à chambrer le MSG à chaque action.

Giannis Antetokounmpo (7,5) : on a l’impression qu’il sort d’un match tranquille et qu’il n’a rien forcé du tout, et pourtant. Giannis Antetokounmpo vient bien de claquer un triple-double dans les gencives des Knicks. Un CM2 parmi les CP.

Khris Middleton (8) : feinte à gauche, feinte à droite, step-back ficelle, défense serrée, artillerie lourde, char blindé. Non, ceci n’est pas un couplet de SCH mais un bref résumé du match de pachyderme que vient de nous sortir Khris Middleton, qui s’est pris pour Kobe Bryant ce soir.

Grayson Allen (6) : il a fait ce qu’il avait à faire, sans fioritures, à savoir balancer du tir quand il en avait l’opportunité, et sans dépasser de son périmètre. Un postier.

Jrue Holiday (5,5) : un match pépère dans le froid new yorkais, pas besoin de trop en faire, Khris Middleton et Julius Randle se sont occupés du reste pour les Bucks. Holiday on Ice.

Pat Connaughton (6) : en voilà un qui a pris une sacrée confiance depuis le titre engrangé l’été dernier. Jouant très souvent juste et apportant des deux côtés du terrain. La Pat Patrouille.

Rodney Hood (6) : un Rodney Hood en mode… guerre des gangs ? Exactement ce qu’on a obtenu aujourd’hui, un gros tir en fin de première mi-temps lorsque les Knicks revenaient, une belle claquette dunk pour parachever sa belle prestation. Ce territoire est à toi Rodney.

George Hill (5) : quand Gérard n’est pas là pour lui sauver la mise, il faut bien trouver autre chose pour que George Hill se mette en valeur. Ce n’était pas les shoots donc, mais bien la justesse de son jeu qui a fait du bien au banc des Bucks.

DeMarcus Cousins (5) : encore en train de s’intégrer au collectif des Bucks, DMC a manqué de réussite sur chacun de ses tirs et a souvent donné de sa personne en défense. Ça peut devenir flippant à l’avenir, on espère dans le bon sens.

Jordan Nwora (4) : le mec au blaze de voiture Chevrolet a été refoulé au contrôle technique. 0 shoots sur 4 tentés, 0 étoiles sur 4 au crash-test. La fameuse Renault Clio 2 avec le « A » derrière et les jantes modifiées.

On espère que les Knicks sauront vite se remettre la tête à l’endroit, parce que ça fait déjà la troisième défaite de suite pour eux, et la sixième en 7 matchs. Pendant ce temps là, à Milwaukee, on se rode tranquillement, ils vont encore être très chiants ceux-là.