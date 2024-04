Lakers – Nuggets, preview du Game 3 : c’est maintenant ou jamais pour les Purple and Gold !

Menés 2-0 par des Nuggets en mission, les Lakers reviennent en Californie avec l’objectif de faire douter les champions en titre. Le Game 2 a été très serré, mais Denver semble marcher sur l’eau… Et en cas de défaite, Los Angeles verrait ses espoirs de qualification s’envoler presque complètement. On espère un match à la hauteur de l’enjeu !

Deux matchs à rien, et les souvenirs obscurs du coup de balai de la saison passée qui remontent dans les esprits des fans. Comme lors des derniers Playoffs, les Nuggets n’ont pas chuté face aux Lakers… pour le moment. Lors de la dernière rencontre, les Angelinos tenaient le match, à un buzzer beater de Jamal Murray près. L’arbitrage a été décrié par le camp californien, notamment sur une faute de Michael Porter Jr sur D’Angelo Russell. Quand le score n’est que de deux points d’écart, c’est doublement frustrant. Pourtant, il faut balayer toute haine, tout remord et s’y coller à nouveau ce soir.

Le plus ? Le soutien du public de la cité des Anges. Et les joueurs de Darvin Ham en auront bien besoin, car la marge d’erreur est minime. Oui, pour gagner un match, les Lakers devront proposer une prestation proche de leur perfection. Et c’est là tout l’écart entre ces deux formations. Même avec une très grosse première mi-temps, de l’écart au score, les Nuggets peuvent tout renverser en l’espace d’un quart-temps.

On parle ici du match le plus important de la saison des Lakers. Il faudra le prendre comme tel, à commencer par Darvin Ham qui s’est égaré dans ses rotations lors de la dernière partie. Ce qui peut rassurer ? L.A. est passé à rien de faire chuter Denver en son royaume. Il faut appuyer là où ça fait mal : le banc des Nuggets est encore très discret.

Profiter des passages avec les remplaçants du Colorado sur le terrain, envoyer les titulaires et prendre le large. Michael Malone est intelligent, il va réagir, mais Darvin Ham doit désormais comprendre qu’il faut resserrer son groupe pour prendre une rencontre. Actuellement, c’est sans doute la seule opportunité des Lakers de mettre vraiment les Nuggets face à leur faiblesse. Espérons, pour le bien de cette série et du jeu, que ce cher Ham l’ait bien intégré.

Rendez-vous cette nuit à 4h, pour un duel (déjà) de la dernière chance.