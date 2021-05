Preview de la soirée NBA : grosse bataille Blazers – Lakers pour éviter le play-in, ça sent déjà les Playoffs dans l’Oregon

La bagarre ! La bagarre ! La bagarre ! Ça va batailler ce soir en vue du play-in tournament, que ce soit pour le joindre ou pour le fuir. À l’Est comme à l’Ouest, on sent que les crocs vont être sortis cette nuit. Allez, preview.

1h : Sixers – Pelicans : des Pels en grand besoin de victoire pour espérer accrocher le play-in seront privés de Brandon Ingram, Steven Adams et Josh Hart (il a un live Fortnite à faire). Chez les Sixers, qui sont sur six victoires de suite, Joel Embiid est incertain et Furkan Korkmaz est absent, mais ils ont une bonne envie de conforter la première place : bref, les Pelicans risquent d’avoir du mal à décoller si Jojo est là.

1h30 : Bulls – Celtics : Zach LaVine, de retour, a fait du bien pour stopper la série de défaites des Bulls la nuit dernière. Il porte sur ses épaules les espoirs de qualification au play-in, contre une équipe de Boston toujours autant déterminée à esquiver ce dernier, mais qui devra évoluer sans Jaylen Brown ce soir. Et ce Chicago – Boston, ce sera aussi les grandes retrouvailles entre Nikola Vucevic et Evan Fournier.

2h : Hornets – Magic : winning VS tanking, les Hornets sans Miles Bridges, Devonte’ Graham et Gordon Hayward vont essayer de se placer du mieux qu’ils peuvent : une victoire contre le Orlando Tragique semble facile puisque les Floridiens sont ce qu’ils sont et qu’ils ont beaucoup trop de blessés (gros accident de toboggan au Disney World floridien).

2h : Heat – Wolves : les Wolves surgissent de nulle part en cette fin de saison : alors non, ils n’iront pas en Playoffs mais ils ont les capacités de rater leur tanking comme ils ont raté leur saison. D-Wade County sera sans pitié en revanche, le Heat est dans un très beau coude-à-coude face aux Celtics : égalité parfaite, une place en Playoffs et pas en play-in à la clé de ce duel. On note tout de même que Jimmy Butler et Tyler Herro sont incertains pour ce match.

2h : Bucks – Rockets : quatre victoires de suite pour les Daims, trois défaites de suite pour Houston, on pense bien que ça va continuer comme ça des deux côtés. L’ancienne franchise de James Harden, désolé les gars qu’il soit parti, n’a pas grand-chose à espérer, même si on rappelle que les Fusées ont tapé les Daims récemment grâce à un Kevin Porter Jr. de folie (dommage il ne jouera pas ce soir). Milwaukee a la possibilité de revenir à hauteur des Nets pour une deuxième place de Conférence Est. H-Town a la possibilité de… non rien laissez tomber.

2h30 : Mavericks – Cavs : superbe course entre les Mavs, Lakers et Blazers pour éviter le play-in. Dallas se voit offrir un match facile, il ne faut pas rater ce genre d’occasion : pour prendre de l’avance, ou ridiculiser les Cavs, comme bon vous semble. Toujours pas de Porzizis pour aider Luka Doncic.

3h : Jazz – Nuggets : pas de Donovan Mitchell ni de Mike Conley d’un côté, pas de Jamal Murray de l’autre. Forcément, ça plombe un peu le spectacle mais les deux équipes ont un bon coup à jouer : creuser l’écart au sommet de la Conférence Ouest pour le Jazz, accrocher la troisième place pour Denver. Un match Utah – Colorado en haute altitude qui risque de faire monter la pression.

4h : Suns – Knicks : match intéressant pour deux équipes intéressées. Phoenix ne veut pas voir le Jazz s’échapper à la première place de la Conférence Ouest et les Knicks savent que dans ce sprint final, tout peut arriver et ils peuvent rapidement chuter au play-in. Même si bon, avec des Knicks en forme comme ça cette saison : « [play-in ou pas, on s’en] bat les couilles ».

4h : Blazers – Lakers : Ding Ding Ding, la balle est au centre pour ces deux franchises à égalité, l’équipe perdante est provisoirement en play-in. Toujours pas de LeBron James ni de Dennis Schroder côté Lakers, tandis qu’Anthony Davis et Talen Horton-Tucker sont incertains. Le sort des champions en titre est donc entre les mains de Kyle Kuzma ou Andre Drummond, ça fait froid dans le dos… Que le match commence !

4h : Kings – Spurs : eh que non, les Kings n’ont pas renoncé, ils veulent se battre pour le play-in et sont à quatre victoires de suite malgré un effectif fortement diminué, De’Aaron Fox, Tyrese Haliburton et Harrison Barnes étant absents tout le long. Les Spurs eux sont sur leurs mauvais étriers ces temps-ci : cinq défaites de suite (contre des grosses équipes ok, mais pas à ce moment de la saison les gars). San Antonio – sous la menace des Pels – doit faire attention à ne pas se faire sortir du play-in, ça risquerait d’énerver Pop…

Pilule bleue : on trouve l’amour et on gagne 10k tous les jours jusqu’au restant de nos jours. Pilule rouge : on suit en direct cette nuit NBA qui regorge d’intensité. Trop bien on est comme vous ! Pilule rouge.