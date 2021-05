Les Lakers continuent de glisser dangereusement : nouvelle défaite, nouveau bobo, ça sent un peu le roussi c’t’affaire

Opposés aux Clippers cette nuit dans le derby de Los Angeles, les Lakers n’ont pas vraiment vu le jour. Pire, Anthony Davis est sorti sur blessure à cause d’un bobo au dos. Décidément, cette fin de saison régulière craint un max pour les champions en titre.

Plus on avance, plus le scénario envoyant les Lakers au play-in tournament semble prendre forme. Après leur défaite de 24 pions face aux Clippers, la septième en neuf matchs, les champions en titre se retrouvent à égalité parfaite avec les Blazers, septièmes au classement. Les deux équipes affichent un bilan de 37 victoires pour 29 défaites et devinez quoi, on a un magnifique Portland – Los Angeles la nuit prochaine dans l’Oregon. Une rencontre capitale dans la course à la sixième place, non seulement parce que les deux équipes sont à égalité à l’heure de ces lignes mais aussi parce que le vainqueur aura l’avantage du tie-breaker pour la fin de saison. On est donc quasiment déjà sur un match de Playoffs et le problème, c’est que ça tombe très mal pour les hommes de Frank Vogel. On sait déjà que LeBron James sera absent à cause de sa cheville, tout comme Dennis Schroder – actuellement dans le protocole COVID – et Talen Horton-Tucker (blessé au mollet). Mais comme si ça ne suffisait pas, l’ami Anthony Davis vient de rejoindre l’infirmerie une nouvelle fois, lui qui a senti des douleurs au dos dans le match face aux Clippers, match dans lequel il n’a joué que neuf minutes avant de rejoindre définitivement les vestiaires. Forcément, sachant que les Lakers vont jouer en back-to-back face aux Blazers vendredi, on peut avoir des doutes sur la participation d’AD. Ce dernier, également touché de façon légère à la cheville, s’est cependant montré rassurant en disant qu’il devrait pouvoir jouer à Portland, mais les fans des Lakers sont eux loin d’être rassurés vu le scénario de cette fin de saison régulière.

Mauvais résultats, absences, les superstars à l’infirmerie, le play-in tournament qui se rapproche, un calendrier compliqué… effectivement c’est difficile d’être serein. Les galères s’enchaînent pour les champions en titre, qui vont en plus devoir se coltiner Phoenix – deuxième meilleure équipe de l’Ouest – au Staples Center dimanche, encore une fois sans LeBron James. Le King, initialement annoncé forfait pour deux matchs, ratera également l’opposition face aux Suns si l’on en croit les dernières infos de Shams Charania, via Stadium. D’après l’insider, LeBron vise un retour la semaine prochaine, soit mardi face aux Knicks au Staples, soit mercredi contre les Rockets, également à la maison. On va forcément surveiller de près le statut de James mais ce qui est certain, c’est que même si les Lakers galèrent à mort aujourd’hui, la franchise et la superstar ne vont pas précipiter un retour. Bien évidemment, éviter ce maudit play-in tournament où tout peut arriver représente l’objectif de cette fin de saison pour les Californiens, cependant ce n’est pas une raison suffisante pour faire jouer LeBron sur une jambe. Est-ce qu’il peut revenir rechargé à 100% ? Probablement pas. Par contre, les Lakers et le King veulent faire le maximum pour que ce dernier puisse repartir dans la meilleure forme possible, play-in tournament ou pas.

"Sources tell me LeBron James is aiming to return to the Lakers lineup next week…" The latest from NBA Insider @ShamsCharania: pic.twitter.com/JS7Ur1lzEm — Stadium (@Stadium) May 6, 2021

Il reste aujourd’hui six matchs aux Lakers en cette fin de saison régulière 2020-21. Six matchs à jouer, six matchs pour terminer du mieux possible malgré les circonstances défavorables du moment : Portland (à l’extérieur), Phoenix, New York, Houston (tous les trois matchs à domicile), Indiana et New Orleans (tous les deux en déplacement). La lutte avec les Mavericks et les Blazers pour les spots 5-6-7 s’annonce épique, même si Dallas est en position de force pour garder sa cinquième place (premier de sa division et parcours de santé de niveau 1 pour finir), ce qui devrait donc nous donner une course à deux entre Los Angeles et Portland dans les derniers jours de la saison régulière. Si vous êtes fan des Lakers et que vous transpirez actuellement, dites-vous que Damian Lillard et ses copains ont également un programme chargé, eux qui terminent leur campagne avec la triplette Utah – Phoenix – Denver. Tout reste donc à jouer et cette affaire pourrait bien se décider au buzzer.

Le ciel de la Cité des Anges est très nuageux aujourd’hui, et les prévisions météo ne sont pas très encourageantes. Les Lakers, qui semblaient armés jusqu’aux dents pour défendre leur titre en Playoffs, se retrouvent actuellement dans le dur. Les imaginer faire le back-to-back à l’instant T est de plus en plus difficile vu leurs galères du moment. L’espoir, c’est de revoir LeBron et AD un minimum en forme pour pouvoir redresser la barre, et la santé des deux superstars représente donc la priorité malgré l’ombre de plus en plus imposante du play-in tournament.