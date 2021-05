Shaqtin’ A Fool, saison 2020-21, Vol. 17 : la remise en jeu je-m’en-foutiste de Kevin Love entre déjà au panthéon du basket

Pas sûr que vous regardiez Vendredi tout est permis d’Arthur. Non, le vendredi, vous regardez Shaqtin’ A Fool. Eh bah tenez, l’épisode 17 de cette saison 2020-21 sort tout chaud du four. Faites attention de ne pas vous brûler les mains yeux !

On commence avec Austin Rivers qui se prend les pieds dans le tapis en contre-attaque et on le comprend : la pression d’Alex Caruso pour partir au panier était sans doute trop forte. Image symbolique puisque toute l’équipe des Nuggets s’est prise les pieds dans le tapis du Staples Center en perdant contre les Lakers, ce qui était tout autant déconcertant que l’action OVNI de Rivers. Egalement au menu de ce florilège de scènes foirées du théâtre NBA : Reggie Jackson qui nous délecte d’un nombre incalculable de feintes de tirs. Alors, pourquoi, comment, seul Shaq le sait. On retrouve aussi quelqu’un qui ne pouvait pas y faire exception, à savoir Kevin Love et sa remise en jeu je-m’en-foutiste iconique, ce qui aura le mérite d’avoir permis à Malachi Flynn d’inscrire un trois points ouvert, peut-être décisif pour son titre de rookie du mois, qui sait ? Bogdan Bogdanovic est le dernier représentant de ce 17è Shaqtin’ A Fool de la saison, bien malgré lui puisqu’en voulant se décaler dans le corner, il danse le cha-cha-cha avec ses jambes pour finir par se prendre une passe de Trae Young pleine poire.

Et voilà, c’est tout pour cette semaine dans la catégorie actions abracadabrantesques du joli monde de la NBA. Avec dix matchs au programme ce soir, cela va être difficile qu’il n’y en ait pas une qui soit nominée la semaine prochaine.