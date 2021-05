Point calendrier à l’Ouest : focus sur la grosse bataille entre Mavericks, Lakers et Blazers pour éviter ce maudit play-in

Avec l’intégration du play-in tournament avant les Playoffs, la NBA a voulu ajouter du piment aux derniers matchs de saison régulière. Et on peut déjà dire que c’est réussi car une très grosse bataille s’annonce dans la Conférence Ouest pour éviter la septième place. Une bataille comprenant les Mavericks, les Lakers et les Blazers. Zoom sur leur programme de fin de saison.

Le classement actuel

5 – Dallas Mavericks

Bilan : 35-28

Forme actuelle (Défaite – Victoire) : D-V-V-V-D (6-4 sur les dix derniers matchs)

Tie-breaker : 2-1 vs Lakers, 1-2 vs Blazers

On va la faire courte, les Mavericks possèdent l’un des calendriers les plus faciles de cette fin de saison. Quand on est en pleine courte pour le meilleur spot possible en vue des Playoffs, c’est plutôt pratique. Certes, Luka Doncic et ses copains ont un enchaînement assez hard dans les jours à venir avec un déplacement à Miami et la réception de Brooklyn. Certes, il y a trois back-to-backs au programme. Certes, Kristaps Porzingis est une nouvelle fois à l’infirmerie. Mais après le Heat et les Nets, ils affronteront seulement une équipe avec un bilan positif, à savoir Memphis (32-31). S’ils ne font pas de conneries, si Luka garde ses nerfs, normalement la cinquième place est à eux.

6 – Los Angeles Lakers

Bilan : 35-28

Forme actuelle : D-V-D-D-D (3-7 sur les dix derniers matchs)

Tie-breaker : 1-2 vs Mavericks, 1-1 vs Blazers

Les Lakers de LeBron James sont dans le dur, et ça pourrait bien ne pas s’arranger de sitôt. Au programme ? Les Nuggets de Nikola Jokic, qui continuent de gagner malgré les bobos, puis un derby contre des Clippers qui auront à cœur d’enfoncer leur colocataire. Le déplacement à Portland sera capital et risque de départager les deux équipes au moment de faire les comptes car le vainqueur de ce match aura l’avantage au tie-breaker. Et puis faudra se coltiner Phoenix, le leader de l’Ouest, ainsi que les Knicks, sur un nuage en cette fin de saison. On souhaite donc bonne chance aux champions en titre dans cette période hardcore. Les derniers matchs seront normalement moins compliqués mais vu le niveau actuel des Lakers, difficile d’être serein surtout qu’il y a trois back-to-backs au programme. Pas top quand on sait qu’Anthony Davis et LeBron James ne sont pas encore au top physiquement. Le play-in devient donc un scénario de plus en plus envisageable, peu importe si ça ne plaît pas à LeBron.

7 – Portland Trail Blazers

Bilan : 35-28

Forme actuelle : D-V-V-V-V

Tie-breaker : 2-1 vs Mavericks, 1-1 vs Lakers

On pensait les Blazers en chute libre, mais Damian Lillard et ses copains sont en train de redresser la barre. Après avoir perdu neuf matchs sur onze, Portland reste sur quatre victoires de suite et menace les Lakers. Mais comme les champions en titre, le programme est chargé pour les hommes de Terry Stotts. Outre une rencontre à Atlanta et ce choc contre Los Angeles quelques jours plus tard, les Blazers vont surtout finir avec deux déplacements à Utah et Phoenix – les deux meilleures équipes de l’Ouest – en back-to-back, avant de conclure à la maison contre les Nuggets de Nikola Jokic. Autrement dit, on aura des Playoffs avant l’heure dans l’Oregon.

En plus de la lutte pour éviter la septième place, la Conférence Ouest va aussi proposer une bataille entre Phoenix et Utah pour prendre le top spot, et une autre entre Denver et les Clippers pour une place sur le podium. Ça va être chaud, très très chaud dans le Wild Wild West.

P.S. : en cas d’égalité entre trois équipes, Dallas a la main car les Mavericks sont en tête de leur division.