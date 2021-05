Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : petit derby de Los Angeles ce jeudi pour s’échauffer avant les Playoffs

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Mais oui, mais oui, le doux parfum des Playoffs se rapproche. Avant de passer aux choses (vraiment) sérieuses, les Lakers vont avoir droit à un programme bien chargé cette semaine. Cela commence dès ce soir avec la réception des Nuggets avant d’enchaîner avec Portland ce mercredi. Puis, en back-to-back, la grande battle of L.A. aura lieu dans un Staples Center aux couleurs des Clippers pour l’occasion. Quand on voit la délicate position des Purple and Gold au classement, on se dit que les champions en titre ferait mieux de ne pas trop perdre au risque de dégringoler à la septième position synonyme de play-in tournament. Le contexte est posé, l’enjeu est bien présent, il n’y a plus qu’à faire le stocks de vivre pour passer les prochaines nuits bien ravitaillées sur le canapé.

Dans la nuit du lundi 3 mai

Memphis Grizzlies – New York Knicks à 3h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 4 mai

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 5 mai

Atlanta Hawks – Phoenix Suns à 2h (beIN 1)

Utah Jazz – San Antonio Spurs à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 6 mai

Indiana Pacers – Atlanta Hawks à 2h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 7 mai

Philadelphie Sixers – New Orleans Pelicans à 1h (beIN 4)

Phoenix Suns – New York Knicks à 4h (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 8 mai

Indiana Pacers – Washington Wizards à 1h (beIN 1)

Denver Nuggets – Brooklyn Nets à 4h (beIN 1)

Utah Jazz – Houston Rockets à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 9 mai

Los Angeles Clippers – New York Knicks à 21h30 (beIN 3)

Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks à 1h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…