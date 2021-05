TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 15 : il reste 14 jours de picks, qui va briller ou craquer dans la dernière ligne droite ?

« Un jour je serai le meilleur dresseur *toudoudou*, je me battrai sans répit *toudou*, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défiiiiis. » Une simple ligne, quelques mots mais des années de nostalgie qui en découlent. Mais ne soyez pas si tristes, vous pouvez encore être le meilleur dresseur, pas Pokémon mais TTFL. Pour cela, il va vous falloir bien écouter la fine équipe du TTFL Lab pour ne pas vous tromper dans cette première semaine des quatorze derniers jours de saison régulière.

« Qui dit lundi dit nouvelle journée, nouvelle semaine, nouvelles opportunités » selon un post de développement personnel posté sur Pinterest et LinkedIn par Jean-Christophe Bien-Être. Mais ce JCBE a raison, on entre bien dans une nouvelle semaine, celle de nouveaux decks TTFL qui vous tendent les bras. Et là, il va falloir avoir de la caisse comme on dit chez les marathoniens, pour donner un bon coup de collier dans la dernière ligne droite des deux ultimes semaines de picks à choper sans se tromper. Pour ça, le Lab vous mâche comme d’habitude le travail et vous déroule le tapis rouge avec son fameux podcast de qu’est-ce qu’il faudra faire et ne pas faire sur TTFL dans les prochains jours. Du pick plat du pied sécurité type Stephen Curry ou Nikola Jokic en passant par du nez fin Play-in type Jonas Valanciunas ou encore bas de tableau type Nikola Vucevic, le TTFL Podcast va vous éclairer dans vos choix aussi cruciaux pour vous que seront les victoires des franchises dans cette fin de regular season.

Le buffet est dressé, à vous de choisir qu’est-ce qui vous tente le plus et quel éventuel apéritif pourrait se révéler surprenant ou à l’inverse peu appétissant. Le Lab est là pour toi avec un peu plus d’une heure de bonne humeur et d’analyse des picks de la semaine.