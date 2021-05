Et si la France avait battu l’Espagne en 2015 ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

La plupart du temps, dans cette rubrique, on parle NBA, car la Grande Ligue regorge évidemment de très nombreuses histoires. Mais aujourd’hui, on va causer Équipe de France, parce que les Bleus aussi savent nous transmettre de grandes émotions. C’était le cas notamment en 2015. Cette année-là, l’Eurobasket se déroule chez nous, et la bande à Tony Parker compte bien faire le doublé après avoir raflé le titre européen en 2013 en Slovénie. L’opposition face au légendaire rival espagnol semble inévitable. Et les deux meilleurs ennemis se retrouvent au stade des demi-finales de la compétition, du côté de Villeneuve d’Ascq, dans une ambiance exceptionnelle avec quasiment 27 000 personnes au Stade Pierre Mauroy. La suite, on la connaît, et elle fait toujours aussi mal au cœur : défaite en prolongation, tout ça contre un Pau Gasol tout simplement monstrueux. Si seulement la France avait pu gagner ce foutu match…

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.