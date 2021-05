Kristaps Porzingis une nouvelle fois à la case infirmerie : avec les Playoffs qui approchent, y’a de quoi douter à Dallas

Alors que les Mavericks se retrouvent au cœur d’un plan à trois avec les Lakers et les Blazers en vue du play-in tournament, ils sont actuellement obligés de se débrouiller sans Kristaps Porzingis, une nouvelle fois à l’infirmerie pour un petit bobo au genou. Rien de grave hein, c’est juste qu’avec l’historique du bonhomme, on commence à avoir de plus en plus de doutes par rapport à sa capacité à peser quand ça compte vraiment.

Kristaps Porzingis a commencé la saison à l’infirmerie, il se retrouve aujourd’hui au même endroit. Depuis le 24 avril dernier, KP a raté cinq matchs sur six. Trois forfaits d’abord à cause d’un pépin à la cheville gauche, deux ensuite en ce début du mois de mai à cause d’un genou droit douloureux, qui l’a obligé à sortir après 21 minutes de jeu lors du match opposant les Mavericks aux Pistons jeudi dernier. On n’est pas là pour faire transpirer les fans de Dallas mais le fait qu’on parle du genou droit de Kristaps est forcément source d’inquiétude. Ce n’est pas le genou qui a subi une rupture d’un ligament croisé chez les Knicks en février 2018, par contre c’est le genou qui a subi une opération en octobre 2020. Une opération obligeant Kristaps à rater la première dizaine de matchs au cours de la saison régulière 2020-21, et son absence fut l’une des raisons du départ à retardement de Dallas (quatre défaites sur les six premiers matchs, bilan de 5-4 après neuf rencontres). Aujourd’hui, Luka Doncic et ses copains veulent finir fort pour décrocher le meilleur spot possible en vue des Playoffs et surtout éviter la case play-in tournament, où le septième doit passer par des barrages pour jouer la postseason. Si leur calendrier est très abordable, on imagine que le proprio Mark Cuban n’est pas vraiment ravi de voir son deuxième meilleur joueur traîner des petits pépins physiques à l’approche des choses sérieuses.

Car lui – comme nous d’ailleurs – a encore en tête le scénario de la saison dernière, avec cette blessure au ménisque lors du premier tour des Playoffs au sein de la bulle de Mickey. Malgré une belle résistance face aux Clippers et un Luka Doncic déjà légendaire pour sa toute première série en carrière, Dallas avait dû s’incliner 4-2 contre Kawhi Leonard et Cie. Porzingis était sur le parquet pour les trois premiers matchs (23,7 points, 8,7 rebonds et 1 contre de moyenne), avant de quitter la scène pour rejoindre l’infirmerie. Qui sait comment cette série aurait basculé avec un KP en bonne santé ? Ce genre de what-if, c’est exactement ce que veulent éviter les Mavericks. On n’a rien contre Maxi Kleber et Dwight Powell hein, et Boban Marjanovic est notre idole, mais on a en Porzingis un mec qui tourne à 20 points (47,3% au tir, 36,2% du parking, 85% aux lancers-francs), 9 rebonds et 1,4 contre, faudrait pas l’oublier. On peut dire beaucoup de choses sur Kristaps, on peut mettre en avant une certaine irrégularité et un impact moins important dans sa propre moitié de terrain cette saison, mais les Mavs et Luka Doncic ont besoin d’un KP en forme pour espérer faire du bruit à l’Ouest, même si la relation entre les deux stars n’est peut-être pas optimale. Récemment, Cuban avait déclaré que Luka et Kristaps possédaient une « solide relation de travail » sans être les meilleurs potes du monde, ce qui a forcément fait parler sachant que le duo est scruté en permanence. En NBA, et on l’a vu à de nombreuses reprises au cours de l’histoire, pas forcément besoin d’être copains comme cochons pour avoir du succès ensemble. Par contre, ce qu’il faut, c’est être en bonne santé et ça, c’est loin d’être une garantie avec Porzingis.

Au final, la question qu’on se pose vraiment est la suivante : les Mavericks peuvent-ils vraiment compter sur Kristaps Porzingis pour jouer le rôle de lieutenant de Luka Doncic en Playoffs ? On peut en douter vu les nombreux allers-retours de KP à l’infirmerie. Actuellement listé comme incertain, Kristaps pourrait revenir rapidement, on espère juste qu’il pourra rester sur les terrains dans les moments importants.