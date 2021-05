Point signatures en NBA : Mike James prolongé par les Nets, from champion de Grèce to champion NBA real quick ?

Et un, et deux contrats ! Le money time de la saison régulière permet à certains joueurs de tirer leur épingle du jeu, qui plus est dans de grosses écuries aux besoins toujours plus compétitifs dans la dernière ligne droite. C’est le cas de Mike James, débarqué il y a dix jours chez les Nets et désormais reparti pour dix autres.

The Nets plan to sign Mike James to a second 10-day contract on Monday, league sources say. — Marc Stein (@TheSteinLine) May 3, 2021

LaMarcus Aldrige brutalement retraité, il avait été donné l’opportunité à Mike James de prendre sa place dans le roster des Nets le temps d’une dizaine de jours. Un CDD que le meneur de 30 ans a pris à bras-le-corps, c’est-à-dire à coup de 6,2 points, 1,7 rebond et 3,7 passes en 17,2 minutes de moyenne sur les six matchs où il a revêtu le bleu de travail de Brooklyn. Malgré 35,1% de réussite au tir, des pointes à 15 points contre les Blazers et 8 assists contre les Raptors – dont quelques caviars bien sentis – ont permis à l’homonyme du champion NBA 2004 d’obtenir un deuxième bail de dix jours de la part des BN. C’est Marc Stein du New York Times qui annonce que MJ va continuer de pallier les blessures de James Harden, Chris Chiozza et Spencer Dinwiddie.

Il faut dire que le bonhomme n’est pas né de la dernière pluie. Meilleur marqueur de l’Euroleague en 2019 et 2020, Michael Perry James tournait à un joli 19,3 points et 5,7 passes de moyenne cette saison en Euroleague avant de débarquer outre-Atlantique. Enfin, débarquer est un bien grand mot puisque même s’il est passé par la Croatie, l’Israël, l’Italie, la Grèce, l’Espagne, et dernièrement la Russie avec le CSKA Moscou, le natif de Portland revient sur la terre de la mère-patrie en ayant déjà deux piges NBA au compteur : 32 matchs avec les Suns en 2017-18 et quatre autres avec les Pelicans la même saison. Et si Mike James avait été suspendu à plusieurs reprises cette saison par le coach du CSKA Dimitris Itoudis, pour un différent entre les deux hommes aux raisons non révélées, le meneur d’1m85 peut désormais compter sur le soutien de son nouvel entraîneur et de ses coéquipiers (via le New York Post).

James is suspended by the decision of the head coach Our team’s guard @TheNatural_05 will not take part in the next CSKA games. The decision was made by the head coach @ItoudisD.#CSKAbasket pic.twitter.com/1suIZjcz6o — CSKA Moscow (@cskabasket) March 29, 2021

« C’est un joueur athlétique et habile. Tant qu’il joue simplement et fait de bonnes actions comme il l’a fait lors de ces premiers matchs, il peut jouer un rôle. Il est explosif, peut entrer dans la peinture, driver et faire une passe à un coéquipier démarqué. Il a évidemment montré qu’il pouvait scorer et nous le savons de par son passé. Mais s’il peut être ce joueur qui accélère le rythme, pénètre, attire la défense et fait la bonne passe, c’est une énorme valeur ajoutée pour notre équipe. » — Steve Nash, entraîneur des Nets « J’ai aimé le fait d’avoir un gros temps de jeu et d’être la star. Seulement, en vieillissant, je ne veux pas avoir autant de responsabilités sur mes épaules tous les soirs. Jouer 21 minutes par soir est mieux pour moi plutôt que d’être le point central de l’équipe. Je sens que je peux briller dans ce domaine si j’en ai l’opportunité. » — Mike James « Il a fait le tour du monde pour jouer au basket, donc il a vu différents styles de jeu. À son âge, avec son expérience, il est l’un de ces gars que vous pouvez lancer à tout moment et il peut être lui-même. » — Kevin Durant

En voilà une belle opportunité que de montrer ce qu’on vaut dans un moment si crucial que l’obtention du fauteuil de leader de la Conférence Est. Il va falloir montrer les muscles pour y parvenir et Mike James devra montrer les siens s’il veut accompagner les Nets en Playoffs. Par ailleurs, sachez que le meneur de 30 ans n’est pas le seul avoir signé un joli (non) contrat de dix jours puisque Ignas Brazdeikis a pu en faire de même avec le Magic. Information très inutile mais qui fera plaisir à sa famille si elle nous lit. Bises.

