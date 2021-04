Mike James devrait rejoindre les Nets : de star d’EuroLeague à back-up de Kyrie Irving, il n’y a visiblement qu’un pas

Avec le départ à la retraite de LaMarcus Aldridge, Brooklyn se retrouve avec une place de libre dans son roster. Pour la combler, Sean Marks et ses sbires auraient opté pour Mike James, un combo guard ancien NBAer et accessoirement star d’Eoroleague du CSKA Moscou.

Toujours en recherche d’une bonne opportunité sur le marché des joueurs libres, les Nets n’ont pas traîné pour remplacer l’intérieur All-Star. Le très probable nouvel arrivant est loin d’avoir le même profil puisqu’il évolue sur les postes 1 et 2. Autant dire qu’il n’ira pas disputer des minutes à Blake Griffin, Nicolas Claxton ou DeAndre Jordan. Selon Marc Stein du New York Times, c’est l’ancien leader du CSKA Moscou, Mike James, qui devrait bientôt rejoindre les rangs des hommes de Steve Nash.

The Nets are in advanced talks to sign the former Phoenix and New Orleans guard Mike James, league sources say, with a deal possible as early as Tuesday.

After a tumultuous season with CSKA Moscow, James was recently released from his CSKA contract to pursue NBA opportunities.

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 19, 2021