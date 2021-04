Jalen Suggs se présente à la Draft 2021 : un nouveau gros talent débarque dans la Grande Ligue, attention les yeux

Il était attendu, il est venu, il a (presque) vaincu. Jalen Suggs se présente officiellement à la Draft 2021. Il est l’un des plus gros prospect de cette cuvée qui s’annonce plus que sérieuse. Monsieur a les cartes pour être dans le top 5, à lui de tomber sur la bonne équipe.

Jalen Suggs, génération 2001, vient de ponctuer une saison record avec Gonzaga. 31 victoires pour seulement 1 défaite, mais quelle défaite.. une lose en Finale de March Madness et quelques regrets faciles à comprendre. Mais Jalen n’a pas de remords à avoir, lui qui a tout donné cette saison. 14,4 points à 50,3% de réussite dont 33,7% à 3-points, 5,3 rebonds and 4,5 passes, de quoi attirer les yeux de nombreux agents en vue de la Draft qui se profile. Déjà attendu comme un des principaux talents (avec Cade Cunningham, Evan Mobley ou encore Jalen Green) le guard a pu bénéficier d’un énorme boost médiatique dû au parcours de son équipe et à son shoot tout simplement EX-TRA-OR-DI-NAIRE en demi-finale de la March Madness face à UCLA. Un missile balistique envoyé depuis le milieu de terrain, planche (on espère qu’il l’avait annoncé) et bang, buzzer beater pour qualifier son équipe de Gonzaga en Finale. Une défaite sans appel sur le score de 86 à 70 face à une belle équipe de Baylor, malgré les 22 points de Jalen à 8/15 au shoot. Le temps de se remettre de cette défaite, d’autres échéances arrivent, et notamment la Draft 2021. Jalen préfère mettre fin à son passage par la fac et décide de se présenter, avec l’aide d’un agent, à la Draft. Il ne lui est plus possible de faire marche arrière désormais. C’est via une interview avec ESPN que Jalen Suggs a officialisé sa candidature. Une annonce ensuite confirmée par un post sur les réseaux sociaux. (en bout d’article)

Le meneur-arrière des Bulldogs a un bon gabarit de poste 1 avec ses 193 centimètres et 93 kilos. Vu sa vitesse, sa vision de jeu, sa capacité à attaquer le panier, le bonhomme peut faire craindre. Dans une récente Mock Draft, pré March-Madness, Suggs était vu par certains spécialistes d’ESPN aux alentours de la quatrième place. Autant vous dire qu’avec les performances qu’il vient de réaliser, sa cote n’a pas dû descendre. Il semble en effet très probable de voir le prodige de Gonzaga atterrir dans le Top 5 de la Draft 2021. Fun fact, il aurait très bien pu atteindre ces places là dans l’autre sport de sa vie, celui qu’il a pratiqué durant toute sa jeunesse : le football américain. Jalen Suggs, ancien joueur de foot US, était promis à un très grand avenir. Il a toutefois choisi de poursuivre sa carrière avec le ballon rond. De quoi imaginer quelques ressemblances avec des joueurs NBA qui ont également eu l’opportunité de choisir entre ces deux sports. On pense ici à LeBron James, plus grand prospect de l’Ohio, Allen Iverson ou bien encore Nate Robinson. Enfin, on ne veut pas mettre la pression au minot, loin de là, l’évocation de ces noms (surtout les deux premiers hein) sont parfois plus un poids à porter qu’autre chose. Regardez Yoann Gourcuff, on le disait « le nouveau Zidane », bon et bien on a vu le résultat. Toujours est-il que son profil peut nous laisser imaginer un futur brillant, en tout cas, on lui souhaite.

Jalen Suggs sera bel et bien à la Draft 2021. Qu’elle soit en ligne ou bien en présentielle, il faut s’attendre à voir le prodige de Gonzaga être appelé dans les premiers. Il sera l’une des attractions phares cette année alors, si votre équipe joue des coudes pour le tanking, vous devriez vous pencher sur le cas du bonhomme.

Source texte : ESPN – Bleacherreport