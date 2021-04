Sterling Brown agressé devant un club de Miami : blessé au visage, l’arrière des Rockets a évité le pire

On s’éloigne un peu des terrains pour parler d’une triste affaire survenue dimanche soir à Miami. Sorti dans un club local, Sterling Brown a été agressé par plusieurs individus et il souffre de blessures au niveau du visage. Le genre de news que personne n’aime recevoir…

Il devait s’agir d’une simple sortie pour décompresser, se vider la tête ou passer un moment sympa mais cela a fini avec du sang et un passage à l’hôpital… Présent avec son équipe de Houston à Miami pour y affronter le Heat, Sterling Brown a vécu un épisode particulièrement difficile dans la nuit de dimanche à lundi. C’est Shams Charania, de The Athletic, qui nous donne toutes les infos sur cette sombre soirée. Tout semble partir d’une grosse altercation avec plusieurs assaillants devant une boîte de nuit, lesquels auraient frappé le joueur à la tête à l’aide d’une bouteille. Admis au Jackson Memorial Hospital, le joueur se verra diagnostiquer des lacérations au niveau du visage… Fort heureusement, il devrait pleinement récupérer de ses blessures selon les dernières informations. Stephen Silas et son groupe peuvent tous souffler un grand coup même si l’équipe restera marquée par cet événement. Des propos recueillis par Fox Sports.

« Cela nous déchire le cœur. C’est un de nos gars, quelqu’un de ton équipe à qui tu tiens, quelqu’un que tu côtoies chaque jour. Par rapport à ce que je ressens et ce que l’équipe ressent, nous sommes tous reconnaissants quant au fait qu’il aille bien mais aussi abattus par rapport à ce qui est arrivé. »

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’on entend parler du swingman en tant que victime de faits divers. Arrêté à tort par la police de Milwaukee en janvier 2018, il avait poursuivi la ville pour cause de violences policières et remporté une victoire devant les tribunaux. Arrivé à Houston en début de saison après trois années irrégulières à Milwaukee, il a enregistré ses meilleures moyennes grâce notamment à un temps de jeu à la hausse. (8,2 points, 4,4 rebonds en 24 minutes) Capable d’évoluer en 2 ou en 3, il a dépanné à plusieurs reprises cette saison, profitant des absences répétées d’un Eric Gordon plus que jamais abonné à l’infirmerie et d’un effectif bien rajeuni. Entre le 22 mars et le 4 avril, il avait enchaîné sept titularisations en huit matchs avec quelques bons chiffres à l’arrivée. (un peu moins de 12 points, 6 rebonds et 54% du parking) Blessé au genou depuis quelques matchs, il était quoiqu’il arrive forfait pour la rencontre à South Beach mais c’est un événement qui risque de le marquer et on ne peut que lui souhaiter un prompt et complet rétablissement.

Sterling Brown a connu une sale soirée du côté de Miami et c’est le genre de news qui n’est jamais agréable à lire. Bon courage au joueur pour récupérer et on espère à bientôt sur les parquets pour des infos plus positives.

Source texte : The Athletic / Fox Sports