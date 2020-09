Mike D’Antoni quitte officiellement les Rockets ! La raclée face aux Lakers était de trop, le micro-ball va devoir trouver un nouveau leader

Après l’élimination en demi-finales de Conférence face aux Lakers, Mike D’Antoni a annoncé hier aux Rockets qu’il ne reviendrait pas à Houston la saison prochaine. Le coach à l’origine du micro-ball avait refusé plusieurs prolongations… et voit déjà son nom apparaître dans les rumeurs pour la saison prochaine.

Arrivé en fin de contrat avec les Rockets, Mike D’Antoni a donc informé sa franchise qu’il ne reviendrait pas la saison prochaine. Le jadis sosie de Mr. Pringles avait déjà refusé des offres de prolongation avant le début de la saison et va donc quitter le Texas malgré la volonté de Daryl Morey de prolonger son tacticien. Adepte du run-and-gun et des shoots depuis le parking, le savant-fou avait poussé les expérimentations encore plus loin cette saison en proposant du small-ball à outrance, devenu pour l’occasion du micro-ball. Avec un Tyson Chandler en pré-retraite comme seul pivot dans le roster et un style de jeu unique qui repose sur le quitte ou double depuis le parking, les Rockets ont tenté le tout pour le tout et ont tristement échoué en demies de conf’. Largement dominés par les Lakers, les copains de James Harden ont quitté la bulle et MDA rendu son tablier. C’est la troisième fois en quatre saisons que les Fusées échouent en demies, eux qui avaient notamment perdu une Finale de Conférence en sept matchs contre les Warriors en 2018. Massivement critiqué pour son expérience radicale cette saison, le coach arrivé en 2016 possède tout de même le meilleur bilan à l’Ouest sur ces quatre dernières années avec Houston : 68,2% de victoires, 217 wins pour 102 défaites. Dans la ligue, seuls les Raptors ont fait mieux.

Avec un CV bien rempli et des chiffres qui parlent pour lui, Mike D’Antoni pourrait retrouver un banc dès la saison prochaine. Tout juste free agent, le coach de l’année 2017 voit déjà son nom dans les rumeurs après la valse des coachs des dernières semaines. Le Woj’ annonce que l’ancien moustachu ferait par exemple partie des candidats pour le poste de head coach chez les Sixers, où il était assistant de Brett Brown avant de rejoindre Houston. A Philly, Mike D’Antoni devrait sans doute oublier le micro-ball puisqu’il retrouverait un ball-handler de… 2,08m avec Ben Simmons, plus grand que les intérieurs de Houston cette saison. Et puis ce serait quand même dommage d’utiliser Joel Embiid comme Robert Covington… Sam Amick de The Athletic annonce lui un intérêt des Pacers après la prolongation annulée de Nate McMillan. A Houston, on cherche déjà le successeur de Mike D’Antoni. Sam Cassell et Tyronn Lue, tous les deux assistants chez les Clippers seraient sur la short-list, alors que Jeff Van Gundy, ancien coach des Rockets entre 2003 et 2007, ferait aussi partie des candidats. Allez, affaire à suivre mais attention à ne pas se réjouir trop vite dans le Texas puisque nouveau coach ne veut pas forcément dire nouvelle stratégie, surtout avec Daryl Morey aux commandes.

Fin de l’aventure entre Mike D’Antoni et les Rockets après un nouvel échec en demies de conf’. Le coach en fin de contrat quitte le Texas après quatre ans de bons et loyaux services. Pas encore de retraite à l’horizon puisque les Sixers et les Pacers seraient sur les rangs pour le récupérer, the show must go on !

