Giannis Antetokounmpo est allé discuter avec le front office des Bucks : petit coup de pression à Milwaukee

Après la claque reçue contre le Heat et l’élimination en demi-finale de Conférence, Giannis Antetokounmpo est aller voir Marc Lasry, co-propriétaire des Bucks, pour discuter du futur de la franchise. Toute la NBA reste aux aguets.

Sorti de la bulle après l’échec contre Miami en demi-finales de Conf’, Giannis en a profité pour organiser un petit rendez-vous avec le front office des Bucks et notamment Marc Lasry, co-propriétaire de la franchise du Wisconsin. Après avoir unfollow les comptes des Bucks et de ses coéquipiers sur Twitter et Instagram, le Grec met un peu plus les fans des Daims en sueur. On ne sait pas ce qui s’est dit, mais on imagine que le meilleur défenseur, et potentiel MVP, de la saison, a au moins souhaité avoir quelques garanties sur le futur des Bucks. En fin de contrat en 2021, le franchise player de Milwaukee est éligible dès cet été à une extension de 254 millions sur cinq ans. Beaucoup d’argent donc mais on imagine que Giannis veut aussi des garanties sportives après deux saisons sans accéder aux Finales NBA et une défaite 4-1 face à Miami cette année. Chris Haynes de Yahoo! Sports précise que les franchises rivales surveillent de près la situation… on se frotterait donc les mains du côté des Warriors ?

On ne va pas commencer à spéculer sur un potentiel départ de Giannis pour un unfollow sur l’Instagram d’Eric Bledsoe mais la pression est désormais du côté de Milwaukee qui aura une intersaison chargée pour tenter de repartir de l’avant. Giannis a confirmé sa volonté de rester aux Bucks mais des changements sont attendus pour l’aider en ce sens. La Conférence Est devrait être un peu plus coriace la saison prochaine avec le retour de Kevin Durant et Kyrie Irving à Brooklyn. On imagine que les Sixers seront revanchards après le coup de balai au premier tour et que les deux finalistes de Conférence, Heat et Celtics, vont continuer de progresser. Milwaukee va donc devoir faire les ajustements nécessaires pour espérer mieux la saison prochaine. Shams Charania de The Athletic a affirmé que Mike Budenholzer n’était pas en danger mais le meneur Eric Bledsoe pourrait être la première victime de cette bulle ratée côté Milwaukee.

C’est une intersaison bien chargée qui attend Milwaukee. Les Bucks vont devoir faire le nécessaire pour mieux entourer leur MVP après l’échec de cette saison. Giannis semble motivé pour continuer avec les Bucks qui vont devoir assurer pour arriver au moins en Finales NBA la saison prochaine.

