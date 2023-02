Alors que les Bucks ont remporté leur 12è match consécutif la nuit dernière et fontt le plein de confiance avant le All-Star Break, Giannis Antetokounmpo est devenu le meilleur passeur de l’histoire des Bucks en neuf minutes… avant de sortir sur blessure. Soirée contrastée comme dirait l’autre.

Un nouveau record dans la carrière de Giannis Antetokounmpo ! Lors de la victoire des Bucks – la douzième consécutive – sur le parquet des Bulls (112-100), le All-Star est devenu meilleur passeur de l’histoire de sa franchise. Avec 3 273 caviars, le Grec préféré de ton Grec préféré a détrôné Paul Pressey et tape un record vieux de 33 ans. C’est sur une passe décisive à Jevon Carter dans le premier quart-temps que Giannis a battu ce record.

Giannis passes Paul Pressey to become the Bucks’ All-Time Assists Leader. 🥂 @MoetUSA pic.twitter.com/yqfViTbh6J — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 17, 2023

Une perf historique qui s’est faite en… 9 minutes, l’intérieur étant sorti sur blessure. Mal retombé après une tentative de contre, Giannis Antetokounmpo s’est blessé au poignet et n’a pas rejoué de la partie. Il souffrirait d’une entorse et il est incertain pour le All-Star Game…

The assist to make Giannis the all-time assist leader in Bucks franchise history!! pic.twitter.com/nI2IsVc6gj — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 17, 2023

Mais les Bucks ont fait le travail sans le Greek Freak. Tout le collectif des Daims s’est mis au diapason et a été récompensé. Avec Brook Lopez en season high (33 points, 7 rebonds et 3/6 à 3-pts), Jevon Carter à 22 points, 6 rebonds, 6 passes et un AJ Green ultra efficace en sortie de banc (15 points en 23 minutes), les Bucks sont venus à bout de Chicago comme des grands, sans être dépendants de leur franchise player.

Pour Giannis, c’est un coup d’arrêt. Déjà blessé en janvier, le double-MVP était revenu en pleine bourre depuis une dizaine de matchs et son retour est une des raisons de la bonne dynamique des champions 2021. C’est simple, depuis que le septuple All-Star est revenu sur les parquets, Milwaukee n’a jamais perdu.

Et quand on regarde les stats du Grec, tout s’explique. Antetokounmpo sort tout simplement la meilleure saison de sa carrière : 32,5 points et 12,3 rebonds, avec notamment des pointes à 55 et 54 points. Des stats dignes d’un MVP, une équipe qui tourne à fond et un record all-time de franchise battu, tout va bien pour Giannis, à un poignet près.

Source texte : NBA, Bucks, Basketball Reference