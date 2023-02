Avant de reprendre le rythme fou de la saison régulière, petite pause étoilée à Salt Lake City. Le All-Star Game 2023 est à nos portes, et il sera intégralement diffusé sur le NBA League Pass. Donc si vous ne voulez rien louper, c’est par ici que ça se passe.

Chacun sa façon de vivre le weekend des étoiles.

Il y a les jeunes qui découvrent l’événement et veulent tout voir, du début à la fin. Il y a les anciens qui connaissent la chanson et veulent se concentrer uniquement sur le principal, loin de toutes les festivités. Une chose est sûre, le All-Star Weekend reste un moment phare de la saison, et beaucoup de monde sera à Utah pour voir la grande fête du basketball de vendredi à dimanche.

On vous en a parlé déjà maintes fois, on a même fait un tutorial complet dédié au NBA League Pass.

Les caméras de la NBA seront braquées sur les stars ce weekend, avec les plus jeunes mis en avant ce vendredi soir, et les plus grands joueurs réservés sur le spot de dimanche. Entre les concerts, les concours, et la petite nouveauté avec la Draft des All-Stars juste avant la rencontre, il y aura de quoi se régaler en direct.

Voici justement le programme détaillé de ce weekend de festivités.

Vendredi soir :

01h : Ruffles NBA All-Star Celebrity Game

03h : Jordan Rising Stars Game

Samedi soir :

02h : State Farm All-Star Saturday Night

Dimanche soir :

01h30 : All-Star Draft

02h30 : NBA All-Star Game

Autant on sait que ça va rompicher fort chez certains, autant on a pas trop de doutes sur le fait que même les moins curieux voudront voir qui remportera le concours à trois points, qui va éclater la concurrence au concours de dunks, à quoi ressemblera l’hommage à LeBron à la mi-temps du All-Star Weekend, et comment se déroulera la Draft des All-Stars. Tout ça, vous pouvez évidemment le retrouver sur le NBA League Pass, donc si vous l’avez déjà, sachez que la programmation sera complète.

Pour rappel, la 2ème partie de saison est proposée à 84,99€ actuellement, ce qui inclut :

La fin de la saison régulière

Les Playoffs

Les Finales NBA

Et tout un tas de goodies auxquels on a habituellement accès

Des matchs d’archive, des replays à gogo, et du contenu historique pour peaufiner ses connaissances basket.

Comme d’habitude ? Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous capter sur les réseaux sociaux ou par mail, on continuera au maximum de vous répondre !

En vous souhaitant un excellent All-Star Weekend à toutes et à tous, que la grande fête commence !