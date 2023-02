Ce week-end, c’est le All-Star Game NBA, mais pas seulement. Dans l’Hexagone, les huit meilleures équipes de la phase aller du championnat se retrouvent à Saint-Chamond pour la Leaders Cup. Un tournoi de mi-saison qui pourrait inspirer la Grande Ligue plus vite que prévu.

Et si, pour une fois, la meilleure idée venait de chez nous ? Pendant trois jours, le public ligérien (42 rpz) aura droit à ce qui se fait de mieux en LNB en ce moment. Les huit meilleurs bilans de Pro A au terme des 17 premières journées ont été conviés par la Ligue pour disputer la neuvième édition de la Leaders Cup dans une Arena Saint-Étienne Métropole flambant neuve.

Le format ? Huit équipes, trois jours de compétition, sept rencontres à élimination directe (quarts, demies, finale) et un trophée à la clé.

Les 4 200 sièges devraient trouver preneurs (12 600 billets disponibles de vendredi à dimanche) pour ce spectacle sportif dont l’intensité et le plateau sont ce qui se rapprochent le plus des Playoffs de fin de saison. Que ce soit pour encourager son équipe de coeur, pour voir le phénomène Victor Wembanyama avant son départ pour la NBA cet été ou simplement pour déguster du beau basket, les arguments pour se rendre en périphérie stéphanoise ce week-end seront nombreux pour les fans de grosse balle orange. Un concept qui pourrait prochainement traverser l’Atlantique pour redonner un peu d’intérêt à la saison régulière en NBA.

“L’événement basket que les Américains nous envient…”

L’organisation de la Leaders Cup ne s’y est d’ailleurs pas trompée en dévoilant son nouveau slogan dans un clip léché avec George Eddy et le livre TrashTalk en guest-stars. Un brin de provocation et une bonne dose de chauvinisme pour un événement comme on aime. D’ailleurs, inutile de choisir puisque vous pourrez suivre la Leaders Cup le jour et vous en mettre plein les yeux avec le All-Star Weekend NBA la nuit.

Derrière cette promo réussie ? Une recette qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps pour la Ligue Nationale de Basketball. Anciennement appelée Semaine des As (de 2003 à 2012) et Tournoi des As (de 1988 à 1993), le palmarès de la Leaders Cup compte déjà 24 lignes et 11 vainqueurs différents avant cette édition 2023.

On pourra peut-être bientôt lui attribuer aussi un lien de parenté du futur tournoi de mi-saison en NBA.

Le projet est dans les cartons de la Grande Ligue depuis plusieurs années mais il n’a jamais semblé aussi concret. Retardé par la crise du COVID qui a chamboulé le calendrier ces dernières saisons, le commissionnaire de la NBA a même laissé entendre que ce In-Season Tournament pourrait être introduit dès la campagne 2023-24.

Le format précis et les lots décernés sont encore à définir mais la formule Leaders Cup semble plaire à Adam Silver pour plusieurs raisons.

Sportivement, elle ajoute de l’intérêt aux premiers matchs de saison régulière qui permettent de se qualifier pour le tournoi. Cela permet également de récompenser une seconde franchise chaque saison, pour étoffer le palmarès de certains joueurs (oui, Chris Paul, James Harden, Russell Westbrook, on pense notamment à vous) et satisfaire une fanbase de plus chaque année.

Par exemple, la Leaders Cup est déjà l’une des deux dernières opportunités pour Wemby de remporter un trophée cette saison après l’élimination des Metropolitans 92 en Coupe de France ce mercredi. Or, on sait très bien qu’une saison réussie passe par l’obtention de récompenses individuelles et collectives.

Financièrement, ce regain d’intérêt doit permettre de booster les audiences télé pour les rencontres de saison régulière concernées. Si on reprend la formule de la Leaders Cup organisée dans un lieu unique, les revenus de billetterie seraient non négligeables. Pour les joueurs, c’est aussi une bonne manière d’obtenir des primes de résultats, notamment les plus petits salaires de chaque équipe qui ne sont pas contre recevoir un petit chèque supplémentaire en cours de saison comme c’est le cas en WNBA avec la Commissioner’s Cup où les rosters des deux équipes finalistes se partagent la coquette somme de 500 000 dollars.

En Leaders Cup, l’équipe vainqueur récupère 100 000 euros, un petit plus qui fait plaisir à l’échelle d’un club de Pro A. La Ligue espère, elle, faire le plein en billetterie en plus d’une diffusion en clair sur L’Équipe et une co-diffusion de la finale sur beIN Sports pour une diffusion plus large.

Médiatiquement, ce tournoi offre un nouvel axe de story telling pendant la saison. Un temps-fort supplémentaire qui pourrait même devenir immanquable d’ici quelques années, avec toutes les retombées que cela implique en termes de notoriété et de revenus.

On peut même imaginer y ajouter l’organisation de la finale de la Showcase Cup (nouveau tournoi de mi-saison en G League) au même moment, à l’instar de la finale de la Leaders Cup de Pro B dont la finale entre Angers et Boulazac se déroulera à Saint-Chamond ce dimanche. Un moyen de se faire connaître pour les joueurs de ces ligues inférieures.

Alors que le All-Star Weekend semble perdre chaque année un peu plus de hype auprès de ses fans aguerris, un tournoi de mi-saison pourrait permettre à la NBA de dynamiser un peu les premiers mois de saison régulière en décernant un second trophée collectif. Ça ne vaudra jamais le Larry O’Brien, mais les arguments sont nombreux.

Le tournoi de mi-saison en NBA, pour vous c'est : Une super idée !

M'ouais, pas convaincu

Une immense bêtise View Results