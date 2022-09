Le futur tournoi NBA de mi-saison prend forme : date de lancement, organisation, qu’attendre du nouveau projet d’Adam Silver ?

Plusieurs fois évoqué ces derniers mois, le fameux tournoi NBA de « mi-saison » voulu par Adam Silver prend forme ! Quand débuterait-il, quelle organisation ? On vous raconte ça de suite.

Après l’instauration du Play-in Tournament, la NBA se prépare-t-elle à découvrir le In Season Tournament ? Si on en croit les derniers bruits de couloir, ça commence à sentir bon en tout cas. Selon Shams Charania de The Athletic, ce nouveau tournoi pourrait être lancé lors de la saison 2023-24 ! Et comment ça se passe alors ? La compétition débuterait en novembre, les 30 équipes jouant des matchs qui compteraient à la fois pour la saison régulière et à la fois pour la coupe. À la fin du mois, on fait les comptes et les huit équipes ayant obtenu les meilleurs résultats se qualifient pour la phase suivante qui aura donc lieu en décembre. Ces dernières s’affronteraient alors sous la forme d’un petit tournoi à élimination directe (probablement quarts, demi puis finale), les autres équipes continuant de disputer la saison régulière comme si de rien n’était.

The NBA and NBPA are still working to finalize the In Season Tournament concept, which includes to-be-determined prizes for the eight teams that advance to the single-elimination round, sources said. https://t.co/j5Sr54WUEJ

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2022